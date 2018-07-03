Белорусская синхронистка завоевала золото на юниорском ЧЕ в Финляндии

Белоруска Василина Хондошко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в финском Тампере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.



Фото с сайта mst.by

Василина Хондошко завоевала золото в обязательной программе соло — фигуры. Cудьи оценили ее выступление в 82,1522 балла. Второе и третье места заняли представительницы Италии — Франческа Зунино (78,7652), третье — Марта Мурру (78,6609).

Чемпионат Европы по водным видам спорта в Тампере продолжится выступлением пловцов.

В белорусской команде наиболее высокие надежды связаны с Анастасией Шкурдай, которая заявлена на турнире в пяти дисциплинах.