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Белорусская синхронистка завоевала золото на юниорском ЧЕ в Финляндии
Белоруска Василина Хондошко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в финском Тампере, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.
Василина Хондошко завоевала золото в обязательной программе соло — фигуры. Cудьи оценили ее выступление в 82,1522 балла. Второе и третье места заняли представительницы Италии — Франческа Зунино (78,7652), третье — Марта Мурру (78,6609).
Чемпионат Европы по водным видам спорта в Тампере продолжится выступлением пловцов.
В белорусской команде наиболее высокие надежды связаны с Анастасией Шкурдай, которая заявлена на турнире в пяти дисциплинах.
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Белоруска Василина Хондошко завоевала золотую медаль на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в финском Тампере.
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