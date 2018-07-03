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В городском поселке Мир Кореличского района пройдет военно-исторический фестиваль
04.07.2018 — Разное | Светлы шлях
Гродненский областной исполнительный комитет, Кореличский районный исполнительный комитет, МОО «Интеллект. Информация. Прогресс» и ВИОО «Минский пехотный полк» приглашают вас посетить военно-исторический фестиваль «Мир – 2018».
300 реконструкторов, представляющих солдат Русской Императорской и Великой армий, на ваших глазах разыграют «Битву под Миром» - первое крупное кавалерийское сра
Накануне боя генерал казачьего корпуса Матвей Платов получает приказ от Багратиона как можно дольше задержать под Миром продвижение неприятеля. Основным силам 2-й Западной Армии нужно время, чтобы оторваться от отрядов польских уланов и соединиться с войском Барклая-де-Толли. Атаман принимает решение заманить французов в «опустевшее» местечко и закрыть ловушку. Чем закончится противостояние Великой Армии Наполеона и отчаянной казачьей конницы? Сможет ли тактическая хитрость Платова охладить пыл непобедимой французской кавалерии?
Фестиваль пройдет 7-8 июля в городском поселке Мир, Кореличский район, Гродненская область, Республика Беларусь.
Начало работы фестиваля – 7 июля в 11.00.
В рамках фестиваля традиционно пройдет парад сводных отрядов конницы и пехоты, реконструкция фрагмента арьергардного боя Русской и Французской армий под стенами Мирского замка в июле 1812 г., организация мастер-классов по танцам. Это возможность посетить памятные места, замок, музей, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.
В 2018 году гостей фестиваля помимо баталии ждут вечерние развлечения 7 июля: уличный бой реконструкторов в городе, кинопоказ лент об эпохе наполеоновских войн в летнем амфитеатре, «народный» вечер у стен Мирского замка.
Начало основной баталии – 8 июля в 13:00.
Историческая справка: схватка под Миром началась 9 июля между казаками и польскими уланами под командованием генерала Рожнецкого. Казаки применили свой излюбленный прием - заманивание противника с последующим окружением и атакой. Генерал Платов выдвинул заставу на пути к Миру, а в лесу, окружавшем подходы к местечку Мир, спрятал 2 сотни своих бойцов. В самом местечке был оставлен лишь один полк атамана Сысоева, остальные семь полков скрытно расположились в замке и роще. Французский авангард сбил заставу и победоносно ворвался в Мир, но был вытеснен полком Сысоева. 10 июля уланы вновь пошли в атаку, но на этот раз были атакованы казаками, расположившимися в роще. Неприятель начал отступление, но путь ему преградили две сотни казаков, находящихся в засаде. «Дело казаков Платова под Миром» стало первой серьезной схваткой в войне 1812 г. 2-я армия Багратиона оторвалась от противника и смогла спокойно дойти до Слуцка.
Для получения аккредитации или любой дополнительной информации по актуальному расписанию фестиваля свяжитесь, пожалуйста, с организатором по телефону +375 291512520 - Даниил.
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Гродненский областной исполнительный комитет, Кореличский районный исполнительный комитет, МОО «Интеллект. Информация. Прогресс» и ВИОО «Минский пехотный полк»...
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