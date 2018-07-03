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В городском поселке Мир Кореличского района пройдет военно-исторический фестиваль

04.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Гродненский областной исполнительный комитет, Кореличский районный исполнительный комитет, МОО «Интеллект. Информация. Прогресс» и ВИОО «Минский пехотный полк» приглашают вас посетить военно-исторический фестиваль «Мир – 2018».

300 реконструкторов, представляющих солдат Русской Императорской и Великой армий, на ваших глазах разыграют «Битву под Миром» - первое крупное кавалерийское сражение кампании 1812 года на территории Беларуси.

Накануне боя генерал казачьего корпуса Матвей Платов получает приказ от Багратиона как можно дольше задержать под Миром продвижение неприятеля. Основным силам 2-й Западной Армии нужно время, чтобы оторваться от отрядов польских уланов и соединиться с войском Барклая-де-Толли. Атаман принимает решение заманить французов в «опустевшее» местечко и закрыть  ловушку. Чем закончится противостояние Великой Армии Наполеона и отчаянной казачьей конницы? Сможет ли тактическая хитрость Платова охладить пыл непобедимой французской кавалерии?

Фестиваль пройдет 7-8 июля в городском поселке Мир, Кореличский район, Гродненская область, Республика Беларусь.

Начало работы фестиваля – 7 июля в 11.00.

В рамках фестиваля традиционно пройдет парад сводных отрядов конницы и пехоты, реконструкция фрагмента арьергардного боя Русской и Французской армий под стенами Мирского замка в июле 1812 г., организация мастер-классов по танцам. Это возможность посетить памятные места, замок, музей, выставки-ярмарки мастеров народных промыслов и ремесел, интерактивные тематические площадки для взрослых и детей.

В 2018 году гостей фестиваля помимо баталии ждут вечерние развлечения 7 июля:  уличный бой реконструкторов в городе, кинопоказ лент об эпохе наполеоновских войн в летнем амфитеатре, «народный» вечер у стен Мирского замка.

Начало основной баталии – 8 июля в 13:00.

Историческая справка: схватка под Миром началась 9 июля между казаками и польскими уланами под командованием генерала Рожнецкого. Казаки применили свой излюбленный прием - заманивание противника с последующим окружением и атакой. Генерал Платов выдвинул заставу на пути к Миру, а в лесу, окружавшем подходы к местечку Мир, спрятал 2 сотни своих бойцов. В самом местечке был оставлен лишь один полк атамана Сысоева, остальные семь полков скрытно расположились в замке и роще. Французский авангард сбил заставу и победоносно ворвался в Мир, но был вытеснен полком Сысоева. 10 июля уланы вновь пошли в атаку, но на этот раз были атакованы казаками, расположившимися в роще. Неприятель начал отступление, но путь ему преградили две сотни казаков, находящихся в засаде. «Дело казаков Платова под Миром» стало первой серьезной схваткой в войне 1812 г. 2-я армия Багратиона оторвалась от противника и смогла спокойно дойти до Слуцка.

В городском поселке Мир Кореличского района пройдет военно-исторический фестиваль
 

В городском поселке Мир Кореличского района пройдет военно-исторический фестиваль

Для получения аккредитации или любой дополнительной информации по актуальному расписанию фестиваля свяжитесь, пожалуйста, с организатором по телефону +375 291512520 - Даниил.

 
 
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Гродненский областной исполнительный комитет, Кореличский районный исполнительный комитет, МОО «Интеллект. Информация. Прогресс» и ВИОО «Минский пехотный полк»...
 
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