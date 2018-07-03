Родина «БелАЗа» отмечает 55-летний юбилей

День независимости празднуют по всей Беларуси. А в городе Жодино, недалеко от Минска, двойной праздник. Здесь отмечают юбилей – 55 лет. Чем знаменит город, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«БелАЗы» впереди праздничной колонны. Эти гигантские грузовики и сам город – понятия неразделимые. Каждый пятый житель собирает желто-синие самосвалы.

«БелАЗ» – это город. А город – это «БелАЗ». Здесь работает основная часть жителей города. Мы делаем город уютным для жизни, а завод высокотехнологичным предприятием, которое выпускает современную технику», – говорит заместитель гендиректора автомобильного холдинга Станислав Якубович.

В городе больших машин главное – люди. Благодаря их труду, треть самосвалов в мире произведены в Беларуси. «БелАЗ» вносит огромный вклад в развитие экономики города.

«Впервые за 55 лет мы занесены на городскую республиканскую доску почета как лучший город в своем развитии за 2017-ый год», – отмечает председатель жодинского горисполкома Юрий Шарый.

К юбилею Жодино преобразился. Здесь открыли обновленный парк с детскими площадками, аттракционами. И это еще не все подарки для жителей города.

Необычные узоры и самые неожиданные материалы. К празднику открыли аллею с креативными скамейками. Каждое предприятие города сделало свою. Горожане уверены, это еще одна визитная каточка Жодино. Здесь с удовольствием делают селфи даже под проливным дождем.

Местные жители уверены: 55 лет – только начало большой истории маленького города. Праздник здесь продолжится до позднего вечера. А в конце вместе со всей страной жодинцы споют гимн Беларуси в честь Дня независимости и увидят салют.

Город не так молод, как кажется. Впервые Жодино упоминается еще в 17 веке. Тогда это было небольшое село в составе Минской губернии Российской империи.