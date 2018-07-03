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Родина «БелАЗа» отмечает 55-летний юбилей
04.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
День независимости празднуют по всей Беларуси. А в городе Жодино, недалеко от Минска, двойной праздник. Здесь отмечают юбилей – 55 лет. Чем знаменит город, рассказала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«БелАЗы» впереди праздничной колонны. Эти гигантские грузовики и сам город – понятия неразделимые. Каждый пятый житель собирает желто-синие самосвалы.
В городе больших машин главное – люди. Благодаря их труду, треть самосвалов в мире произведены в Беларуси. «БелАЗ» вносит огромный вклад в развитие экономики города.
К юбилею Жодино преобразился. Здесь открыли обновленный парк с детскими площадками, аттракционами. И это еще не все подарки для жителей города.
Необычные узоры и самые неожиданные материалы. К празднику открыли аллею с креативными скамейками. Каждое предприятие города сделало свою. Горожане уверены, это еще одна визитная каточка Жодино. Здесь с удовольствием делают селфи даже под проливным дождем.
Местные жители уверены: 55 лет – только начало большой истории маленького города. Праздник здесь продолжится до позднего вечера. А в конце вместе со всей страной жодинцы споют гимн Беларуси в честь
Город не так молод, как кажется. Впервые Жодино упоминается еще в 17 веке. Тогда это было небольшое село в составе Минской губернии Российской империи.
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К празднику Жодино преобразился, местные жители уверены: 55 лет только начало большой истории маленького города.
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