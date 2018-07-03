Пенсионеры на обломках СССР. Как живут первые лидеры постсоветских стран?

«АиФ» узнал, чем сейчас занимаются постсоветские лидеры.
Никаких гвоздей
Первый президент России Борис Ельцин после отставки 31 декабря 1999 г. и до самой смерти в 2007 г. был классическим президентом-пенсионером: госохрана, спецсвязь, транспорт и медобслуживание, штат помощников, госдача и пенсия в размере 75% от зарплаты действующего главы государства. Не всем его коллегам по Беловежской Пуще повезло так же.
Сегодня многие националисты на Украине проклинают Леонида Кравчука за то, что он избавил страну от ядерного оружия и теперь нельзя «легко решить проблему Донбасса». Кравчук правил до 1994 г., когда с треском проиграл выборы. Но из политики не ушёл - несколько созывов был депутатом Рады, да и сейчас на виду, постоянно даёт интервью. То заявит, что «никогда уже мы братьями не будем», то размечтается о возвращении Крыма. Мечтает он на своей президентской даче в элитном посёлке. Пользуется президентским автопарком, охраной и прислугой за госсчёт. Киевсовет выделил ему 0,5 га земли в собственность, которую экс-президент разделил между членами семьи. Правда, пару лет назад Кравчук жаловался на маленькую пенсию - 520 долл.
Станислав Шушкевич лишился поста председателя Верховного совета Беларуси из-за... обвинений в краже казённых гвоздей - мол, присвоил себе целую коробку для строительства личной дачи. Шушкевича сняли, а через полгода он проиграл президентские выборы Александру Лукашенко. Когда вышел на пенсию, она составила... 2 доллара, потому что его должность в 1994 г. была упразднена и пенсия не индексировалась. Экс-лидер безуспешно попытался в суде отстоять свои права. Только в 2015-м жена оформила ему пенсию по возрасту, хотя он не бедствовал, преподавал политологию в Варшавском университете. Сейчас выступает с лекциями в России, США, Литве и др.
Страны Балтии
Первым главой независимой Латвии, как ни удивительно, был этнический русский Анатолий Горбунов. Выходец из семьи старообрядцев, в 1988 г. он возглавил президиум Верховного совета Латвийской ССР. Но вдруг перекрасился в националиста и поддержал выход Латвии из СССР. Он фактически руководил страной до первых президентских выборов в 1993-м. Поменял фамилию на Горбуновс. Был главой сейма, занимал министерские посты, в 1999-м выдвигался в президенты. В 2003 г. возглавил ГАО «Латвийские государственные леса». 76-летний непримиримый борец со всем русским и сегодня не бедствует - как и экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель, которому в мае исполнилось 90 лет. При нём Эстония вступила в ЕС. Правда, удержаться на посту Рюйтелю помешали две внучки - Хелена и Мария. Оказалось, что несовершеннолетние девицы прямо в президентском дворце устраивали оргии, участники которых справляли нужду с крыши резиденции. В итоге политик ушёл в тень, живёт на пенсию - чуть более 3700 евро.
Искусствовед и музыковед Витаутас Ландсбергис возглавил Литву в марте 1990 г. Но так как формально он был лишь главой парламента, то в 2002-м Конституционный суд страны счёл, что президентскую пенсию Ландсбергису назначили незаконно, и даже в прошлом году к юбилею политика (85 лет) не вернули ему почести и привилегии. Хотя ежегодно бюджет тратит на его содержание 272 тыс. евро. Сейчас «первый президент» формально отошёл от политики, хотя успел 10 лет прозаседать в Европарламенте.
В бегах или в тени
Первого президента Азербайджана Аяза Муталибова свергали аж 2 раза. В 1992 г. он подал в отставку после неудач в Нагорном Карабахе. Но сторонники организовали митинг и восстановили Муталибова в должности. Он сразу ввёл комендантский час и получил ультиматум оппозиции. Поработав президентом ещё 2 дня, сбежал в Россию. В 1995-м его даже задерживали в Москве за нарушение паспортного режима: регистрация у Муталибова была во Владимирской обл. Позже он получил столичную регистрацию и квартиру в Жулебине. Пытался вернуться в политику на родине, но безуспешно. В 2012 г. в связи с принятым законом об экс-президентах перебрался в Азербайджан, где ему дали госпенсию (4800 долл.), 10 охранников, машину, дачу и неприкосновенность.
Аскар Акаев трижды избирался президентом Кыргызстана, а в 2003 г. продлил полномочия благодаря референдуму. После «тюльпановой революции» в 2005 г. уехал в Москву. В 2006-м его избрали иностранным членом РАН. Сейчас Акаев - профессор МГУ, действительный член Нью-Йоркской академии наук, член Исламской академии наук. С 2014 г. работает ещё и в НИУ ВШЭ.
Первого президента Молдовы Мирчу Снегура на родине не особо жалуют - не могут ему простить Приднестровье. В 1996-м он не смог переизбраться и постепенно сошёл с политической сцены. Зато там сияет его дочь Наталья Герман. Она была главой МИДа, вице-премьером. С 2017 г. руководит Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кстати, в 2014 г. именно Наталья предложила запретить российские телеканалы на территории Молдовы. А её отец ведёт тихую жизнь пенсионера (на президентскую пенсию 600 евро) и пишет мемуары.
В Армении первому президенту Левону Тер-Петросяну назначили пенсию в 1900 долл. Он руководил страной 2 срока подряд - до 1998 г. Потом немного отошёл в тень, но уже в 2008-м опять участвовал в выборах. Заняв 2-е место, не признал результаты. Его сторонники устроили столкновения с полицией: 8 человек погибли, более 130 получили ранения. Тер-Петросян руководил оппозиционной партией до 2014 г. В 2016 г. у него обнаружили рак кишечника, сделали операцию в США. Впрочем, в последнее время первый президент снова активен - выступает с заявлениями и даёт советы нынешнему премьеру Николу Пашиняну.