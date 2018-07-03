Пенсионеры на обломках СССР. Как живут первые лидеры постсоветских стран?

«АиФ» узнал, чем сейчас занимаются постсоветские лидеры.

Никаких гвоздей

Первый президент России Борис Ельцин после отставки 31 декабря 1999 г. и до самой смерти в 2007 г. был классическим президентом-пенсионером: госохрана, спецсвязь, транспорт и медобслуживание, штат помощников, госдача и пенсия в размере 75% от зарплаты действующего главы государства. Не всем его коллегам по Беловежской Пуще повезло так же.



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Сегодня многие националисты на Украине проклинают Леонида Кравчука за то, что он избавил страну от ядерного оружия и теперь нельзя «легко решить проблему Донбасса». Кравчук правил до 1994 г., когда с треском проиграл выборы. Но из политики не ушёл - несколько созывов был депутатом Рады, да и сейчас на виду, постоянно даёт интервью. То заявит, что «никогда уже мы братьями не будем», то размечтается о возвращении Крыма. Мечтает он на своей президентской даче в элитном посёлке. Пользуется президентским автопарком, охраной и прислугой за госсчёт. Киевсовет выделил ему 0,5 га земли в собственность, которую экс-президент разделил между членами семьи. Правда, пару лет назад Кравчук жаловался на маленькую пенсию - 520 долл.

Станислав Шушкевич лишился поста председателя Верховного совета Беларуси из-за... обвинений в краже казённых гвоздей - мол, присвоил себе целую коробку для строительства личной дачи. Шушкевича сняли, а через полгода он проиграл президентские выборы Александру Лукашенко. Когда вышел на пенсию, она составила... 2 доллара, потому что его должность в 1994 г. была упразднена и пенсия не индексировалась. Экс-лидер безуспешно попытался в суде отстоять свои права. Только в 2015-м жена оформила ему пенсию по возрасту, хотя он не бедствовал, преподавал политологию в Варшавском университете. Сейчас выступает с лекциями в России, США, Литве и др.





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Страны Балтии

Первым главой независимой Латвии, как ни удивительно, был этнический русский Анатолий Горбунов. Выходец из семьи старообрядцев, в 1988 г. он возглавил президиум Верховного совета Латвийской ССР. Но вдруг перекрасился в националиста и поддержал выход Латвии из СССР. Он фактически руководил страной до первых президентских выборов в 1993-м. Поменял фамилию на Горбуновс. Был главой сейма, занимал министерские посты, в 1999-м выдвигался в президенты. В 2003 г. возглавил ГАО «Латвийские государственные леса». 76-летний непримиримый борец со всем русским и сегодня не бедствует - как и экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель, которому в мае исполнилось 90 лет. При нём Эстония вступила в ЕС. Правда, удержаться на посту Рюйтелю помешали две внучки - Хелена и Мария. Оказалось, что несовершеннолетние девицы прямо в президентском дворце устраивали оргии, участники которых справляли нужду с крыши резиденции. В итоге политик ушёл в тень, живёт на пенсию - чуть более 3700 евро.



Анатолий Горбунов. Переговоры о создании СНГ, 21 декабря 1991 года в городе Алматы. Фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Искусствовед и музыковед Витаутас Ландсбергис возглавил Литву в марте 1990 г. Но так как формально он был лишь главой парламента, то в ­2002-м Конституционный суд страны счёл, что президентскую пенсию Ландсбергису назначили незаконно, и даже в прошлом году к юбилею политика (85 лет) не вернули ему почести и привилегии. Хотя ежегодно бюджет тратит на его содержание 272 тыс. ­евро. Сейчас «первый президент» формально отошёл от политики, хотя успел 10 лет прозаседать в Европарламенте.

В бегах или в тени

Первого президента Азербайджана Аяза Муталибова свергали аж 2 раза. В 1992 г. он подал в отставку после неудач в Нагорном Карабахе. Но сторонники организовали митинг и восстановили Муталибова в должности. Он сразу ввёл комендантский час и получил ультиматум оппозиции. Поработав президентом ещё 2 дня, сбежал в Россию. В 1995-м его даже задерживали в Москве за нарушение паспортного режима: регистрация у Муталибова была во Владимирской обл. Позже он получил столичную регистрацию и квартиру в Жулебине. Пытался вернуться в политику на родине, но безуспешно. В 2012 г. в связи с принятым законом об экс-президентах перебрался в Азербайджан, где ему дали госпенсию (4800 долл.), 10 охранников, машину, дачу и неприкосновенность.



Аяз Муталибов. 1992 г. Фото: РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Аскар Акаев трижды избирался президентом Кыргызстана, а в 2003 г. продлил полномочия благодаря референдуму. После «тюльпановой революции» в 2005 г. уехал в Москву. В ­2006-м его избрали иностранным членом РАН. Сейчас Акаев - профессор МГУ, действительный член Нью-Йоркской академии наук, член Исламской академии наук. С 2014 г. работает ещё и в НИУ ВШЭ.

Первого президента Молдовы Мирчу Снегура на родине не особо жалуют - не могут ему простить Приднестровье. В 1996-м он не смог переизбраться и постепенно сошёл с политической сцены. Зато там сияет его дочь Наталья Герман. Она была главой МИДа, вице-премьером. С 2017 г. руководит Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Кстати, в 2014 г. именно Наталья предложила запретить российские телеканалы на территории Молдовы. А её отец ведёт тихую жизнь пенсионера (на президентскую пенсию 600 евро) и пишет мемуары.



Мирча Снегур. 1992 г. Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

В Армении первому президенту Левону Тер-Петросяну назначили пенсию в 1900 долл. Он руководил страной 2 срока подряд - до 1998 г. Потом немного отошёл в тень, но уже в ­2008-м опять участвовал в выборах. Заняв ­2-е место, не признал результаты. Его сторонники устроили столкновения с полицией: 8 человек погибли, более 130 получили ранения. Тер-Петросян руководил оппозиционной партией до 2014 г. В 2016 г. у него обнаружили рак кишечника, сделали операцию в США. Впрочем, в последнее время первый президент снова активен - выступает с заявлениями и даёт советы нынешнему премьеру Николу Пашиняну.