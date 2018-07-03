Марадона объявил, когда приедет в Беларусь, и сказал, что хочет познакомиться с Лукашенко

Председатель правления брестского «Динамо» легендарный аргентинский футболист Диего Марадона объявил, когда приедет в Беларусь.



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— Привет! Это Диего Марадона! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Также хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Беларуси! — сказал Марадона.