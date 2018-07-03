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Марадона объявил, когда приедет в Беларусь, и сказал, что хочет познакомиться с Лукашенко

04.07.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Председатель правления брестского «Динамо» легендарный аргентинский футболист Диего Марадона объявил, когда приедет в Беларусь.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56931.php

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— Привет! Это Диего Марадона! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Также хочу познакомиться с президентом Лукашенко и начать работать в Беларуси! — сказал Марадона.

Его заявление размещено в инстаграме представителя Белорусско-эмиратского делового союза Таджеддина Сеифа.

 
Теги: знакомства
 
 
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Председатель правления брестского «Динамо» легендарный аргентинский футболист Диего Марадона объявил, когда приедет в Беларусь. — Привет! Это Диего Марадона!...
 
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