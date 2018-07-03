7 июля «горячую линию» проведет Ольга Петровна Соловьева

7 июля с 11.00 до 12.00 «горячую линию» по телефонам в г. Гомеле: 8(0232)23-83-96, 23-83-98 с жителями Гомельской области проведет заведующий сектором контроля потребительского рынка и сферы услуг Комитета государственного контроля Гомельской области Ольга Петровна Соловьева.

Предлагаемая тема к обсуждению на «горячей линии»: «Организация летнего отдыха и качество питания детей в оздоровительных лагерях Гомельской области».

Каждое обращение, изложенные факты будут рассмотрены и получат объективную оценку, конструктивные предложения граждан найдут применение в рамках компетенции контрольного ведомства.