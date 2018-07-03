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«Воронья слободка» на Социалистической в Осиповичах

04.07.2018 — Разное | Асiповiцкi край  
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Вороны приспособились пользоваться щедротами человеческой цивилизации. К тому же на свою часть жизненного пространства птицы претендуют довольно бесцеремонно. Их поведение временами раздражает, но выражение «мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее — наша задача» придумали не пернатые. Конечно, если мы ее (природу) берем — это нормально, а если она (природа) нас — как-то не очень. Но в данном случае приходится терпеть. У ворон, оказывается, есть права, и нарушать их чревато последствиями. О чем идет речь, попытаемся разобраться на примере крупной колонии врановых, которая обосновалась в парке на южной стороне города.

Расово-акустический гегемон

По мнению местных жителей, по сравнению с прошлым годом количество птиц здесь выросло чуть ли не на порядок. Точной причины никто не знает, а более или менее выдержива-ющая критику гипотеза связывает резкий рост южной микропопуляции ворон с нашествием чаек, которые летом 2017 года гоняли прочих пернатых иждивенцев от контейнерных площадок и прочих городских «птичьих столовых». В этом году чаек в городе практически нет, но понятливые вороны, видимо, сделали из вторжения «чужих» разумный вывод: чем дальше колония от водохранилища, тем проще оборонять птенцов.

Правда, «уплотнение жилплощади» касается только черных ворон — серые оставили гнездовья на прежних местах. Тут стоит отметить еще одно сходство вороны и человека — наличие у обоих видов рас. У нас их три: белая, желтая, черная, у ворон — две: черная и серая. Внешние и поведенческие различия не препятствуют рождению полноценного потомства, однако «межрасовые браки» у птиц встречаются редко.

Независимо от цвета оперения, чадолюбие — одна из наиболее выраженных сторон вороньей натуры и сильнейший поведенческий мотиватор. Именно с ним связаны основные проблемы тесного контакта людей и ворон. Птицы в период гнездования от рассвета до заката орут громко и не переставая. Сила коллективного пения «во все воронье горло» достигает уровня 60-70 децибел, а это довольно близко к порогу, выше которого звук может нанести вред здоровью (75).

Земля под черными крыльями

Когда птенцы подрастают и учатся летать, взрослые вороны готовы защищать своих чад от любых угроз, даже кажущихся. Если юный летун вываливается из гнезда, родители держат его в поле зрения, а при приближении вероятного хищника поднимают тревогу и пикируют с деревьев, стараясь клюнуть супостата в голову. Взаимовыручка у них на высоте, поэтому к атаке при необходимости подключаются друзья-соседи.

«Воронья слободка» на Социалистической в Осиповичах

В Слуцке нападение ворон на прогуливающихся по паркам людей удалось снять на видео (оно есть в интернете). Со стороны выглядит забавно: летающие «моськи» вьются вокруг «слона». Но, судя по нервной реакции атакуемых, это очень неприятное приключение. Да и небезопасное. Вороны питаются отходами, в том числе гниющими, так что даже малейшая царапина от клюва может превратиться в труднозаживающую гнойную рану. Были ли подобные нападения в Осиповичах? Нынешним летом — как минимум дважды.

Светлану Адамцевич, жительницу одного из домов на улице Социалистической, атаковали лет 10 назад, когда она вознамерилась пройти через парк в вороний «комендантский час». Отделалась легким испугом и с тех пор предпочитает обходить гнездовье стороной. Но сегодня у нее другие проблемы. Усадьба находится в эпицентре «вороньей слободки», так что если на некоторое время оставить машину не в гараже, ее придется обязательно отмывать от птичьего помета. Домашний пес также попал под раздачу и ворон теперь боится. Угроза вовсе не мифическая: при кормежке хозяйке приходится стоять рядом с собачьей миской, иначе крылатая банда собаку прогонит и сама все слопает.

По словам Светланы Иосифовны, у соседей проблемы те же. Плюс — защита огорода. Женщина предпочитает разводить цветы, что воронам неинтересно. А тем, кто сажает овощи, разводит ягодники и плодовые деревья, будущий урожай приходится охранять бдительно.

«Проблемы индейцев шерифа не волнуют?»

Если часть горожан испытывает дискомфорт, это должно беспокоить компетентные службы. Но у ворон есть права! Они не считаются вредными видами, поэтому принудительное регулирование численности экологами не одобряется. Более того, по действующему природоохранному законодательству в период гнездования ворон вообще нельзя беспокоить. Так что атакуемые прохожие… сами виноваты.

Терпящим ущерб огородникам запрещено травмировать и убивать крылатых «проглотов», но разрешается применение тряпичных пугал или их электронных аналогов — таких же малоэффективных, но довольно дорогих генераторов тревожащих звуков.

Коммунальные службы могли бы разорить вороньи гнезда ранней весной — до начала защитного периода. Но затратная и небезопасная «карательная акция» обычно дает малоприятный побочный эффект. Чем меньше ворон в городе, чем больше крыс — их главных пищевых конкурентов.

Единственный реальный способ сократить размер вороньей популяции — лишить ее кормовой базы. В идеале для этого нужно организовать отдельный сбор пищевых отходов. Вот только почему-то кажется, что наладить отдельный сбор такого специфического вида коммунальных отходов в Осиповичах получится не скоро…

На снимке: вороненок-слеток (слева) и его кормящая родительница.

Фото Дмитрия САВРИЦКОГО.

 
 
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Вороны приспособились пользоваться щедротами человеческой цивилизации. К тому же на свою часть жизненного пространства птицы претендуют довольно бесцеремонно....
 
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