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Придуманные достопримечательности и таинственные места планеты

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Что привлекает туристов более всего? Как выяснилось, легендарные, таинственные места планеты, наполненные увлекательной историей. Иногда туристическая индустрия пользуется слабостями своих клиентов, и предлагает для посещения те уголки планеты, страны, города, которые обросли мифами, порой созданными человеческой фантазией.

Давайте сделаем небольшой обзор подобных мест. Начнем с одного из самых священных мест для христианства – Гроба Господня. Казалось бы, оно не должно вызывать сомнений и тайн. Его истинное расположение – Иерусалим. Однако, могил Христа, оказывается, существует несколько – и часть из них расположена очень далеко от Святой земли. Например, жители индийского города Сринагара чтут память святого Юз Асафа – в их представлении под этим именем похоронен сам Иисус Христос. Согласно их верованию, сын бога – Христос во время распятия не умер, и был снят с креста в бессознательном состоянии.

Через три дня он очнулся и, повстречав своих товарищей, отправился в странствие по Востоку. В далеком городе в Индии он почил, свидетельством чего является мавзолей, возведенный в его честь. Легенда, существующая в Японии, поражает еще больше. Тамошние экскурсоводы предлагают посетить туристам деревню Синго, где, по их словам, находится могила Спасителя. Местные жители уверяют, что на кресте был распят не сам Иисус, а …его брат. Сам же божий сын продолжал странствовать по миру, постепенно достигнув Японии. Там он женился на японской девушке и благополучно прожил более 100 лет. В подтверждение японцы упомянутого региона показывают свой традиционный узор, в состав которого входит звезда Давида, ее же они издавна рисуют на головах своих младенцев.

 
 
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