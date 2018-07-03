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​10 легендарных затерянных городов, обнаруженные современными учёными

04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Неизвестно, удастся ли когда-то обнаружить ушедшую в океанскую пучину Атлантиды, золотые улицы Эльдорадо и такие желанные горы Шангри-Ла. Ведь вполне вероятно, что эти места — всего лишь миф. Но есть такие древние города и достопримечательности, которые действительно были затеряны в глубине веков, а сегодня их удалось найти.

1. Хелике

Греция

 
 
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Неизвестно, удастся ли когда-то обнаружить ушедшую в океанскую пучину Атлантиды, золотые улицы Эльдорадо и такие желанные горы Шангри-Ла. Ведь вполне вероятно, что...
 
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