​10 легендарных затерянных городов, обнаруженные современными учёными

Неизвестно, удастся ли когда-то обнаружить ушедшую в океанскую пучину Атлантиды, золотые улицы Эльдорадо и такие желанные горы Шангри-Ла. Ведь вполне вероятно, что эти места — всего лишь миф. Но есть такие древние города и достопримечательности, которые действительно были затеряны в глубине веков, а сегодня их удалось найти.

1. Хелике

Греция