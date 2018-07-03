Будьте осторожны: 12 смертельно опасных садовых растений

Ваш благоухающий сад может стать райским местечком, радующим глаз. Однако многие популярные растения становятся безмолвными убийцами, особенно если речь идет о маленьких детях и домашних животных. Перечисленные ниже цветы и кустарники ценятся за красоту и изящество, однако они таят в себе смертельную опасность для тех, кто по неосторожности отправит бутоны или листья в рот. Расскажите своим малышам о каждом из этих растений и защитите здоровье своих любознательных исследователей.



Рододендрон

Эти растения любят влагу и тень. Больше всего садоводы ценят их за эффектные шапки красных, белых, розовых или фиолетовых соцветий, а также толстые блестящие листья. Кто бы мог подумать, что рододендрон является безмолвным убийцей? Если человек по неосторожности проглотит любую часть этого растения, ему сразу же станет плохо. Изо рта слюни, а глаза начнут слезиться. Впоследствии может наблюдаться обильная рвота, пульс замедлится, а кровяное давление упадет. В худших случаях люди впадают в кому или умирают после остановки сердца.



Ландыши

Садоводы любят высаживать эти неприхотливые растения в тени, несмотря на их небольшой размер. Они хорошо разрастаются на северной стороне альпийских горок, имеют изящные белые цветы и устойчивый тонкий аромат. Смертельными для человека и животных являются все части растения, особенно листья. Имейте это в виду, когда соберетесь применять ландыши в цветочной композиции. Токсичной становится даже вода, в которую помещают стебель. Дело в том, что растение содержит смертоносное вещество конваллятоксин. Этот натуральный яд усиливает сокращения сердечной мышцы. Также вещество вызывает сильные головные боли, галлюцинации, приливы и раздражительность. На коже проступает холодный пот, а иногда красные пятна. Если во время не принять меры, пострадавший может впасть в кому или умереть от остановки сердца.

