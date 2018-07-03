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10 распространенных мифов о технологиях, в которые мы до сих пор верим
04.07.2018 — Разное | Новости Хотимска
С тех пор как человечество изобрело лампочку, оно продвинулось далеко вперед. Сегодня технологии окружают нас везде и играют важную роль во всех сферах жизни.
Каждый день появляются новые устройства и технологии, наряду с мифами, которые нередко их сопровождают.
Вот, самые распространенные заблуждения, касающиеся использования технологий, которые мы используем ежедневно.
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С тех пор как человечество изобрело лампочку, оно продвинулось далеко вперед. Сегодня технологии окружают нас везде и играют важную роль во всех сферах жизни....
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