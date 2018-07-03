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Водители сами открыли движение по Р23. Видеофакт
04.07.2018 — Разное | Слуцк Город
Водители сами открыли движение по автодороге Р23 в объезд Слуцка. Видео, на котором молодые люди лопатами убирают песчаную насыпь, опубликовано вчера в Instagram минчанки.
Судя по ролику, действие происходит на 102-м км трассы, называемом в народе «лучниковской развязкой».
Участок автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» закрыт для движение транспорта уже почти год. За это время на участке трассы положили дорожное покрытие, обустроили транспортные развязки, установили отбойники. Здесь произошло немало аварий, когда машины въезжали в песчаную насыпь или застревали, пытаясь её форсировать.
Дорогу обещали открыть то в
Slutsk-Gorod.by
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Водители сами открыли движение по автодороге Р23 в объезд Слуцка. Видео, на котором молодые люди лопатами убирают песчаную насыпь, опубликовано в Instagram минчанки.
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