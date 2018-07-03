Водители сами открыли движение по Р23. Видеофакт

Водители сами открыли движение по автодороге Р23 в объезд Слуцка. Видео, на котором молодые люди лопатами убирают песчаную насыпь, опубликовано вчера в Instagram минчанки.

Судя по ролику, действие происходит на 102-м км трассы, называемом в народе «лучниковской развязкой».

Участок автодороги Р23 «Минск-Микашевичи» закрыт для движение транспорта уже почти год. За это время на участке трассы положили дорожное покрытие, обустроили транспортные развязки, установили отбойники. Здесь произошло немало аварий, когда машины въезжали в песчаную насыпь или застревали, пытаясь её форсировать.

Дорогу обещали открыть то в мае , то ко Дню Независимости . К 3 июля на новом участке Р23 дорожники нанесли разметку, но полностью открыть движение транспорта, очевидно, не успели.

Slutsk-Gorod.by