Собаки провели футбольный матч в Лондоне (Видео)

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Большим футболом в эти дни живут и братья наши меньшие. На поле вышли щенки английского бульдога и мальтийского бишона.



Всё по правилам настоящей игры: за неспортивное поведение один из пушистых футболистов даже получил красную карточку. До ворот собаки добирались не часто, но и не это было главной целью. По словам врачей, наблюдение за домашними питомцами снимает напряжение у болельщиков перед важными матчами.