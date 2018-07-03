|
Собаки провели футбольный матч в Лондоне (Видео)
Для просмотра видео установите Flash Player 9 или более новую версию.
Большим футболом в эти дни живут и братья наши меньшие. На поле вышли щенки английского бульдога и мальтийского бишона.
Всё по правилам настоящей игры: за неспортивное поведение один из пушистых футболистов даже получил красную карточку. До ворот собаки добирались не часто, но и не это было главной целью. По словам врачей, наблюдение за домашними питомцами снимает напряжение у болельщиков перед важными матчами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большим футболом в эти дни живут и братья наши меньшие.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)