В Жлобине за первые дни июля выпало 32% осадков от месячной нормы

Дождливыми и холодными выдались для жлобинчан минувшие выходные. Наиболее сильные дожди прошли 30 июня - в этот день выпало 39,4 млм осадков, что составило 131% от декадной нормы. А с 1 по 4 июля по состоянию на 9 часов утра, как сообщила журналистам редакции газеты "Новы дзень" техник-метеоролог Жлобинской метеостанции Лабезникова Наталья Адамовна, 32% месячной нормы.

Умеренно теплая неустойчивая погода сохранится и в ближайшие дни.

В четверг, 5июня, ночью будет преимущественно без осадков, температура воздуха плюс 15 градусов, днем - до 22-27, местами кратковременные дожди.

В пятницу, 6 июня, ночью и местами утром и днем кратковременные дожди, температура воздуха днем прогреется до 20 - 25 градусов.

В субботу, 7 июня, температура воздух ночью плюс 11 - 16, а днем 20 - 25 градусов, по большей части дожди.

Уровень воды в реке Днепр поднялся за выходные до 60 см.

По материалам Жлобинской метеостанции подготовила Людмила КРИЧКО.