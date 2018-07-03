|
Информационная кампания о грудном вскармливании развернется в Беларуси с 15 июля
04.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Республиканский проект "Кормим грудью", который приурочен к Всемирной неделе грудного вскармливания (1-7 августа), стартует в Беларуси 15 июля, сообщила
В течение двух недель будет организовано номинирование и конкурсный отбор не менее 20 публичных мест по всей стране, дружественных к грудному вскармливанию: кафе, рестораны, детские центры, офисы компаний и др. Победителей определят мамы через народное голосование на сайте mamexpert.by. Такие объекты получат для размещения логотипы "Место, дружественное к грудному вскармливанию".
Информационная кампания в течение Всемирной недели грудного вскармливания также затронет все области и регионы Беларуси. В Минске для мам пройдут 3 семинара со специалистами здравоохранения. "Кормить грудью правильно, безопасно и без стресса очень важно как для женщины, так и для малыша. Телесный контакт и само кормление являются профилактикой маститов, застоев молока, а также гарантом хорошего настроения мамы и младенца. Этим проектом мы хотим привлечь внимание общественности к данной теме и при содействии самих мам рассказать о местах, где женщина может спокойно покормить ребенка", - пояснила Наталья Навроцкая.
Она отметила, что восприятие обществом образа кормящей мамы меняется. Все больше женщин с грудничками не закрываются в четырех стенах, а вместе с ними ведут социально активную жизнь. "Через СМИ, тематические семинары и встречи мы расскажем о правилах грудного вскармливания, о том, какие варианты есть по кормлению в городе, какие средства помогают в мегаполисе сделать это с максимальным комфортом для мамы и этично по отношению к окружающим людям", - добавила Наталья Навроцкая.
Организатором и идейным вдохновителем проекта выступают информационно-практическое учреждение "Центр поддержки материнства и детства "МамСтарт" и mamexpert.by при поддержке ЮНИСЕФ, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Республиканский проект "Кормим грудью", который приурочен к Всемирной неделе грудного вскармливания (1-7 августа), стартует в Беларуси 15 июля, сообщила...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)