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Информационная кампания о грудном вскармливании развернется в Беларуси с 15 июля

04.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Информационная кампания о грудном вскармливании развернется в Беларуси с 15 июля

Республиканский проект "Кормим грудью", который приурочен к Всемирной неделе грудного вскармливания (1-7 августа), стартует в Беларуси 15 июля, сообщила БЕЛТА руководитель проекта "МамЭксперт" Наталья Навроцкая.

В течение двух недель будет организовано номинирование и конкурсный отбор не менее 20 публичных мест по всей стране, дружественных к грудному вскармливанию: кафе, рестораны, детские центры, офисы компаний и др. Победителей определят мамы через народное голосование на сайте mamexpert.by. Такие объекты получат для размещения логотипы "Место, дружественное к грудному вскармливанию".

Информационная кампания в течение Всемирной недели грудного вскармливания также затронет все области и регионы Беларуси. В Минске для мам пройдут 3 семинара со специалистами здравоохранения. "Кормить грудью правильно, безопасно и без стресса очень важно как для женщины, так и для малыша. Телесный контакт и само кормление являются профилактикой маститов, застоев молока, а также гарантом хорошего настроения мамы и младенца. Этим проектом мы хотим привлечь внимание общественности к данной теме и при содействии самих мам рассказать о местах, где женщина может спокойно покормить ребенка", - пояснила Наталья Навроцкая.

Она отметила, что восприятие обществом образа кормящей мамы меняется. Все больше женщин с грудничками не закрываются в четырех стенах, а вместе с ними ведут социально активную жизнь. "Через СМИ, тематические семинары и встречи мы расскажем о правилах грудного вскармливания, о том, какие варианты есть по кормлению в городе, какие средства помогают в мегаполисе сделать это с максимальным комфортом для мамы и этично по отношению к окружающим людям", - добавила Наталья Навроцкая.

Организатором и идейным вдохновителем проекта выступают информационно-практическое учреждение "Центр поддержки материнства и детства "МамСтарт" и mamexpert.by при поддержке ЮНИСЕФ, комитета по здравоохранению Мингорисполкома.


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Теги: Минск
 
 
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Республиканский проект "Кормим грудью", который приурочен к Всемирной неделе грудного вскармливания (1-7 августа), стартует в Беларуси 15 июля, сообщила...
 
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