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Погода в четверг: дожди, грозы и до 28 градусов тепла

04.07.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Погода в четверг: дожди, грозы и до 28 градусов тепла

В четверг, 5 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +9 +15°С, днем воздух прогреется до +19 +25°С, по юго-западу — до +28°С.

В пятницу, 6 июля, сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы. Ветер будет западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью синоптики обещают от +10 до +17°С, днем потеплеет до +18 +25°С, по югу — до +27°С.

В субботу, 7 июля, также будет облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории страны продолжатся кратковременные дожди. Днем местами грозы. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Ночью столбики термометров будут колебаться от +11 до +16°С, днем температура воздуха составит +18 +25°С.

Источник: sb.by

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В четверг, 5 июля, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью...
 
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