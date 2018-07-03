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Активный отдых

04.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Активный отдых

Центр творчества детей и молодежи г. Свислочи приглашает ребят 4 июля принять участие в пленэре «Городской пейзаж» и подвижной игре «Хаосики», которые будут проходить по ул. Цагельник на футбольном поле.

 

 

 

 

5 июля пленэр «Пейзаж» с использованием подручных материалов и подвижную игру «Хаосики» проведут педагоги в ЦТДиМ.

 

В пятницу сотрудники сектора по работе с детьми и молодежью организуют для старшеклассников квест-игру «В поисках волшебного цветка» и дискотеку «Мы вместе!».

 
 
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Центр творчества детей и молодежи г. Свислочи приглашает ребят 4 июля принять участие в пленэре «Городской пейзаж» и подвижной игре «Хаосики», которые будут...
 
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