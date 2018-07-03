Активный отдых





Центр творчества детей и молодежи г. Свислочи приглашает ребят 4 июля принять участие в пленэре «Городской пейзаж» и подвижной игре «Хаосики», которые будут проходить по ул. Цагельник на футбольном поле.

5 июля пленэр «Пейзаж» с использованием подручных материалов и подвижную игру «Хаосики» проведут педагоги в ЦТДиМ.

В пятницу сотрудники сектора по работе с детьми и молодежью организуют для старшеклассников квест-игру «В поисках волшебного цветка» и дискотеку «Мы вместе!».