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Активный отдых
04.07.2018 — Разное | Свислочская газета
Центр творчества детей и молодежи г. Свислочи приглашает ребят 4 июля принять участие в пленэре «Городской пейзаж» и подвижной игре «Хаосики», которые будут проходить по ул. Цагельник на футбольном поле.
5 июля пленэр «Пейзаж» с использованием подручных материалов и подвижную игру «Хаосики» проведут педагоги в ЦТДиМ.
В пятницу сотрудники сектора по работе с детьми и молодежью организуют для старшеклассников квест-игру «В поисках волшебного цветка» и дискотеку «Мы вместе!».
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Центр творчества детей и молодежи г. Свислочи приглашает ребят 4 июля принять участие в пленэре «Городской пейзаж» и подвижной игре «Хаосики», которые будут...
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