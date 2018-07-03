Итоги встречи B Venture Legal c юридической фирмой Алейников и Партнеры

Компания BEL.BIZ в рамках проекта AID Venture по реформированию венчурного финансирования в Беларуси при поддержке USAID Belarus делала опрос венчурной экосистемы. Большинство респондентов отмечали важность изменений в законодательстве для развития венчурного финансирования в Беларуси.
За это время многие идеи изменения в законодательстве были в проработке. На данный момент проект участвует в трех рабочих группах и предложил несколько механизмов для развития венчурного финансирования в стране. Подробнее об этих механизмах мы рассказывали здесь.
В общественной встрече приняли участие эксперты законодательных рабочих групп при министерствах и ведомствах; игроки рынка венчурного финансирования; общественные организации и бизнес-союзы; юристы и эксперты индустрии; представители международных организаций.
Основные итоги встречи:
По действующему беларусскому законодательству структура работы ЗАО очень похоже на ООО. Настолько, что не совсем понятно, зачем нужны две организационно-правовые формы. Эта схожесть заключается в преимущественном праве участников обществ на приобретение долей в ООО и акций в ЗАО. Для развития венчурной индустрии нужна другая организационно-правовая форма — такая, где «старые» участники обществ не имели бы преимущественного права перед «новыми».
Текущее беларусское законодательство предусматривает, что для вхождения в компанию нового инвестора нужно провести общее собрание участников. Все они должны отказаться от преимущественного права. А если кто-то из миноритариев не согласится отказаться? Как стартапу привлечь новые инвестиции в этом случае?.. Вот почему институт ЗАО нужно модернизировать — по умолчанию у «старых» участников общества не должно быть преимущественного права на покупку акций или долей.
Вывод: у акционеров ЗАО не должно быть преимущественного права приобретения акций.
В Закон о хозяйственных обществах планируется внести разные изменения, которые коснутся всех организационно-правовых форм хозяйственных обществ. Если у стартапа нет юрлица, то инвестору не во что войти со своими деньгами. Можно предоставить займ стартаперам как физическим лицам, но это не классическая ситуация инвестирования. Права инвестора в этом случае никак не защищены.
Нужно инвестировать в юридическое лицо, и наиболее часто для этих целей сейчас в Беларуси выбирают конструкцию ООО. Прежде, чем инвестировать, между инвестором и фаундерами, как правило, подписывается так называемый «term sheet» — документ, в котором оговорены все базовые параметры сделки по финансированию.
Инвестор может профинансировать стартап, либо получая долю в юрлице, либо используя конвертируемый заем, при этом не входя в состав участников хозяйственного общества. Однако, не будучи участником организации, у инвестора несколько меньше механизмов контроля проекта. Использовать ли для оформления инвестиций вновь созданное юрлицо или же инвестору «пригласить» фаундеров и других членов команды в организацию инвестора. Во втором случае у основателей стартапа появляются определенные риски потери контроля над проектом, ведь они и другие члены команды должны уступить организации инвестора свои права на объекты интеллектуальной собственности, и кроме того, будут приняты в штат организации, то есть будут создавать объекты интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат нанимателю.
Вывод: инвестировать в стартап на уровне идеи физлиц нельзя.
Юридические институты, которые сейчас появляются в нашем законодательстве, во многих странах используются уже давно. Там обсуждаются совсем другие вопросы — налоговых стимулов для венчурных инвестиций. Это высокорисковая индустрия, и государство может мотивировать инвесторов вкладывать деньги в стартапы. В Ирландии, Великобритании, США и многих других странах есть программы, стимулирующие инвестиции в стартапы на разных стадиях развития.
Обсуждается, например, возможность освобождения физических лиц от подоходного налога при инвестировании в стартапы. Либо инвесторы могут рассчитывать на отсрочки по уплате разных налогов.
Вывод: у стран с развитой венчурной экосистемой вопросы другого порядка.