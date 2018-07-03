Итоги встречи B Venture Legal c юридической фирмой Алейников и Партнеры



в стартап-хабе Имагуру прошла публичная встреча с партнером юридической фирмы “Алейников и Партнеры”

Компания BEL.BIZ в рамках проекта AID Venture по реформированию венчурного финансирования в Беларуси при поддержке USAID Belarus делала опрос венчурной экосистемы. Большинство респондентов отмечали важность изменений в законодательстве для развития венчурного финансирования в Беларуси.

За это время многие идеи изменения в законодательстве были в проработке. На данный момент проект участвует в трех рабочих группах и предложил несколько механизмов для развития венчурного финансирования в стране. Подробнее об этих механизмах мы рассказывали здесь.

В общественной встрече приняли участие эксперты законодательных рабочих групп при министерствах и ведомствах; игроки рынка венчурного финансирования; общественные организации и бизнес-союзы; юристы и эксперты индустрии; представители международных организаций.





Основные итоги встречи: