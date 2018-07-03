Банк БелВЭБ начинает предоставлять кредиты на строительство жилья с использованием субсидии



Банк БелВЭБ запускает новый кредит на строительство жилья.

Процентная ставка за пользование кредитом формируется из ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, и на сегодняшний день составляет 13% годовых.

Предоставление кредита возможно на срок от 1 года до 20 лет включительно как в виде единовременного перечисления предоставленных денежных средств на счета застройщика, так и в форме невозобновляемой кредитной линии.

Для получения кредита в размере до 50 тысяч белорусских рублей потребуется поручительство одного физического лица, свыше 50 тысяч белорусских рублей – не менее двух физлиц. Также строящееся жилое помещение передается в залог.

Кроме того, по данной программе допускается расчет совокупного чистого дохода заявителя и поручителя, что позволит значительно увеличить максимальную сумму кредита даже для клиентов с невысоким доходом.

Субсидия на погашение задолженности по кредиту будет перечисляться с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита.

Подробную информацию о новом кредите можно получить по круглосуточным телефонам Контакт-центра +375 (17) 388-48-25 или 205 (для абонентов МТС, Life:), Velcom).