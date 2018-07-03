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Банк БелВЭБ начинает предоставлять кредиты на строительство жилья с использованием субсидии
Процентная ставка за пользование кредитом формируется из ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 процентных пункта, и на сегодняшний день составляет 13% годовых.
Предоставление кредита возможно на срок от 1 года до 20 лет включительно как в виде единовременного перечисления предоставленных денежных средств на счета застройщика, так и в форме невозобновляемой кредитной линии.
Для получения кредита в размере до 50 тысяч белорусских рублей потребуется поручительство одного физического лица, свыше 50 тысяч белорусских рублей – не менее двух физлиц. Также строящееся жилое помещение передается в залог.
Кроме того, по данной программе допускается расчет совокупного чистого дохода заявителя и поручителя, что позволит значительно увеличить максимальную сумму кредита даже для клиентов с невысоким доходом.
Субсидия на погашение задолженности по кредиту будет перечисляться с месяца, следующего за месяцем предоставления кредита.
Подробную информацию о новом кредите можно получить по круглосуточным телефонам Контакт-центра +375 (17) 388-48-25 или 205 (для абонентов МТС, Life:), Velcom).
*на правах рекламы, ОАО «Банк БелВЭБ», УНП: 100010078
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ОАО Банк БелВЭБ с 4 июля 2018 года запускает новый кредит на строительство жилых помещений с использованием субсидии на его погашение в рамках указа 240 О...
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