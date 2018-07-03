Топ вкладов в валюте с налогом: максимум 2,75% годовых

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От 1 до 3 месяцев

В этом мини-рейтинге все первые три места занял Белорусский народный банк. И это понятно, ведь только это банковское учреждение, а также Белагропромбанк, который разместился на 4 месте, предлагает по вкладам в валюте до 3 месяцев ставку выше 1% годовых.

Минимальная сумма для открытия счета по всем трем вкладам БНБ-Банка – 100 и 250 у.е. Капитализация и выплата процентов происходит или в конце срока, или ежемесячно.

Все предложения – в таблице 1.

Банк и название вклада Фиксирована ли ставка Размер ставки (% годовых) Валюта Срок Минимальная сумма первоначального взноса, у.е. БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 1,2 $ 3 месяца 250 БНБ-Банк, «Верное решение» (безотзывный) Нет 1,2 $ 3 месяца 100 БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 1,1 $ 3 месяца 250 Белагропромбанк, «@GRO» безотзывный» Нет 1,1 $ 3 месяца (95 дней) 25 Беларусбанк, «Интернет- депозит-Тренд Безотзывный» Нет 1 $ 3 месяца 100 Цептер Банк, «Цептер Аккорд» Нет 1 $, евро 35 дней 50 ОАО «Банк Москва-Минск»,

«Оптимальный» (безотзывный) Нет 1 $ 3 месяца 50 – при оформлении вклада в отделении Банка; 5 – при оформлении вклада через услугу MMBANK-Online. Белагропромбанк, «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» Нет 0,9 $ 3 месяца (95 дней) 50 Белагропромбанк, «@GRO» отзывный» Нет 0,9 $ 3 месяца (95 дней) 25 Белагропромбанк, «@GRO» отзывный» Нет 0,8 Евро 3 месяца (95 дней) 25 Беларусбанк, «Интернет- депозит-Тренд Безотзывный» Нет 0,8 Евро 3 месяца 100 Беларусбанк, «Интернет- депозит-Тренд Отзывный» Нет 0,8 $ 3 месяца 100 БТА Банк, «БТА Сбережения», «БТА Сбережения Online» Да 0,8 $ 3 месяца 50

6-11 месяцев

В лидерах нашего второго мини-рейтинга также находится БНБ-Банк с депозитами «Вклад в Будущее» и «Верное решение» на разные сроки и при разных способах получения процентов по вкладу.

Ставки по этим предложениям от Белорусского народного банка равны 2%, 1,9% и 1,7% годовых соответственно. Ставка на весь срок хранения сбережений переменная, депозиты можно пополнять до дня, предшествующего 3 месяцам до истечения их сроков, минимальная сумма первоначального взноса – 250 у.е. Отметим, что по этим вкладам предусмотрена или ежемесячная капитализация процентов (т.е. они присоединяются к основной сумме вклада каждый месяц), или капитализация и выплата процентов в конце срока действия депозита.

Все предложения – в таблице 2.

Банк и название вклада Фиксирована ли ставка Размер ставки (% годовых) Валюта Срок Минимальная сумма первоначального взноса, у.е. БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 2 $ 9, 10 и 11 месяцев 250 БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 1,9 $ 9, 10 и 11 месяцев 250 БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 1,7 $ 6, 7 и 8 месяцев 250 БНБ-Банк, «Верное решение» (безотзывный) Нет 1,7 $ 6 месяцев 100 БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 1,6 $ 6, 7 и 8 месяцев 250 Белагропромбанк, «@GRO» безотзывный» Нет 1,6 $ 6 месяцев (185 дней) 25 Идея Банк, «Валютный фирменный онлайн 6 плюс» Да, первый месяц 1,6 $ 6 месяцев 100 ОАО «Банк Москва-Минск»,

«Оптимальный» (безотзывный) Нет 1,6 $ 6,9 месяцев 50 – при оформлении вклада в отделении Банка; 5 – при оформлении вклада через услугу MMBANK-Online. БТА Банк, «Открытие», «Открытие online» Да, первые 3 месяца 1,5 $ 6 месяцев 100 Идея Банк, «Валютный онлайн 6 плюс» Да, первый месяц 1,5 $ 6 месяцев 100 Идея Банк, «Валютный фирменный 6 плюс» Да, первый месяц 1,5 $ 6 месяцев 100

12-23 месяца

B в этом мини-рейтинге лидер – Белорусский народный банк!

Дело в том, что именно по депозитам БНБ-Банка «Вклад в будущее» и «Лучшее будущее», которые расположились на первых трех местах можно получить процентный доход от 2,65% до 2,75% годовых.

Ставка по вкладам – переменная, их можно пополнять до дня, предшествующего 3 месяцам до истечения срока депозита, капитализация и выплата процентов может происходить как в конце срока вклада, так и ежемесячно.

Все предложения – в таблице 3.

Банк и название вклада Фиксированна ли ставка Размер ставки (% годовых) Валюта Срок Минимальная сумма первоначального взноса, у.е. БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 2,75 $ 18-23 месяца 250 БНБ-Банк, «Лучшее Будущее» Нет 2,7 $ 18-23 месяца 250 БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 2,65 $ 18-23 месяца 250 БНБ-Банк, «Лучшее Будущее» Нет 2,6 $ 18-23 месяца 250 Белагропромбанк, «@GRO» безотзывный» Нет 2,5 $ 12 месяцев (370 дней) 25 БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 2,3 $ 12-17 месяцев 250 Банк БелВЭБ, «Престижный» Да 2,2 $ 13 месяцев 100 000 Белагропромбанк, «Срочный безотзывный банковский вклад (депозит) «Стандарт» Нет 2,2 $ 12 месяцев (370 дней) 50 Банк Москва-Минск, «Оптимальный» Нет 2,2 $ 12 и 18 месяцев 50 – при оформлении вклада в отделении Банка; 5 – при оформлении вклада через услугу MMBANK-Online. БНБ-Банк, «Вклад в Будущее» Нет 2,2 $ 12-17 месяцев 250 Франсабанк, «Верный расчет» Да – первые 3 месяца 2,2 $ 13 месяцев (385 дней) 100

Напомним, что полученный процентный доход от всех названых в статье депозитов, согласно действующему законодательству, облагается налогом в 13% годовых.

Прогноз по ставкам

Как видно, ставки за последние 3 месяца по валютным вкладам сроком до 2 лет увеличились сразу на 0,4-0,5 п.п. Кроме того, еще в начале апреля многие лидирующие места в наших мини-рейтингах «коротких» валютных депозитов занимали совсем другие банки. Теперь эти банки или опустились в рейтингах на более низкие позиции, или вообще в него не попали.

Например, в сегменте валютных вкладов до 3 месяцев первое место ранее занимал Белагропромбанк с депозитом «@GRO» безотзывный». Однако сегодня это предложение – уже четвертое в 1 мини-рейтинге, потому что БНБ-Банк увеличил ставки по своим депозитам, и предлагает на 0,1 п.п. больше.

Во втором мини-рейтинге ранее лидировал также БНБ-Банк. За последние 3 месяца этот банк поднял ставку по депозиту «Вклад в будущее» с 1,75% годовых до 2% и 1,9% годовых (при разных условиях капитализации процентов) и еще больше оторвался от конкурентов.

В последнем мини-рейтинге за прошедшие 3 месяца также произошли кардинальные изменения. Прошлый лидер – Банк БелВЭБ продолжил удерживать ставку в 2,2% годовых по вкладу «Престижный», но этого уже оказалось недостаточным. Ведь сегодня такую же ставку предлагают и многие другие банки (например, Банк Москва-Минск и Франсабанк).

В лидерах же оказались банки, которые подняли ставки по своим депозитам. Это Белорусский народный банк и Белагопромбанк. Например, БНБ-Банк поднял ставку по депозиту «Лучшее будущее» с 2% до 2,7% годовых (при сроке вклада в 18-23 месяца), а по депозиту «Вклад в будущее» с 2% до 2,75% годовых. Это значит, что рост ставок за непродолжительное время составил от 0,7 до 0,75 п.п.

Правда, увеличили ставки не все банки. Так, за последние 3 месяца снизили ставки Беларусбанк по депозиту «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный» при сроке на 3 месяца: с 1% до 0,8% годовых (минус 0,2 п.п), БТА-Банк по вкладу «Открытие» сроком на 6 месяцев: с 1,75 до 1,5% годовых (минус 0,25 п.п.) и некоторые другие банки.

Какие тенденции на банковском рынке преобладают – на увеличение или уменьшение ставок – пока не ясно. Ведь сегодняшнее небольшое увеличения доходности по валютным депозитам в некоторых банках может быть обусловлено сезонными факторами и не обязательно станет всеобщее тенденцией. Также, как уже отмечалось, многие банки уменьшили ставки по вкладам за последние три месяца.

К тому же, увеличение ставок по депозитам в валюте вовсе не означает, что ставки по этим вкладам стали фиксированными: они остались переменными, как и прежде и, значит, могут быть изменены банком в любое время.

Поэтому вкладчикам стоит не один раз взвесить все риски вложения своих средств в банковские валютные депозиты, а также, возможно, присмотреться к другим способам сохранения и сбережения своих финансов.