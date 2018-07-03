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Топ вкладов в валюте с налогом: максимум 2,75% годовых
От 1 до 3 месяцев
В этом мини-рейтинге все первые три места занял Белорусский народный банк. И это понятно, ведь только это банковское учреждение, а также Белагропромбанк, который разместился на 4 месте, предлагает по вкладам в валюте до 3 месяцев ставку выше 1% годовых.
Минимальная сумма для открытия счета по всем трем вкладам БНБ-Банка – 100 и 250 у.е. Капитализация и выплата процентов происходит или в конце срока, или ежемесячно.
Все предложения – в таблице 1.
6-11 месяцев
В лидерах нашего второго мини-рейтинга также находится БНБ-Банк с депозитами «Вклад в Будущее» и «Верное решение» на разные сроки и при разных способах получения процентов по вкладу.
Ставки по этим предложениям от Белорусского народного банка равны 2%, 1,9% и 1,7% годовых соответственно. Ставка на весь срок хранения сбережений переменная, депозиты можно пополнять до дня, предшествующего 3 месяцам до истечения их сроков, минимальная сумма первоначального взноса – 250 у.е. Отметим, что по этим вкладам предусмотрена или ежемесячная капитализация процентов (т.е. они присоединяются к основной сумме вклада каждый месяц), или капитализация и выплата процентов в конце срока действия депозита.
Все предложения – в таблице 2.
12-23 месяца
B в этом мини-рейтинге лидер – Белорусский народный банк!
Дело в том, что именно по депозитам БНБ-Банка «Вклад в будущее» и «Лучшее будущее», которые расположились на первых трех местах можно получить процентный доход от 2,65% до 2,75% годовых.
Ставка по вкладам – переменная, их можно пополнять до дня, предшествующего 3 месяцам до истечения срока депозита, капитализация и выплата процентов может происходить как в конце срока вклада, так и ежемесячно.
Все предложения – в таблице 3.
Напомним, что полученный процентный доход от всех названых в статье депозитов, согласно действующему законодательству, облагается налогом в 13% годовых.
Прогноз по ставкам
Как видно, ставки за последние 3 месяца по валютным вкладам сроком до 2 лет увеличились сразу на 0,4-0,5 п.п. Кроме того, еще в начале апреля многие лидирующие места в наших мини-рейтингах «коротких» валютных депозитов занимали совсем другие банки. Теперь эти банки или опустились в рейтингах на более низкие позиции, или вообще в него не попали.
Например, в сегменте валютных вкладов до 3 месяцев первое место ранее занимал Белагропромбанк с депозитом «@GRO» безотзывный». Однако сегодня это предложение – уже четвертое в 1 мини-рейтинге, потому что БНБ-Банк увеличил ставки по своим депозитам, и предлагает на 0,1 п.п. больше.
Во втором мини-рейтинге ранее лидировал также БНБ-Банк. За последние 3 месяца этот банк поднял ставку по депозиту «Вклад в будущее» с 1,75% годовых до 2% и 1,9% годовых (при разных условиях капитализации процентов) и еще больше оторвался от конкурентов.
В последнем мини-рейтинге за прошедшие 3 месяца также произошли кардинальные изменения. Прошлый лидер – Банк БелВЭБ продолжил удерживать ставку в 2,2% годовых по вкладу «Престижный», но этого уже оказалось недостаточным. Ведь сегодня такую же ставку предлагают и многие другие банки (например, Банк Москва-Минск и Франсабанк).
В лидерах же оказались банки, которые подняли ставки по своим депозитам. Это Белорусский народный банк и Белагопромбанк. Например, БНБ-Банк поднял ставку по депозиту «Лучшее будущее» с 2% до 2,7% годовых (при сроке вклада в 18-23 месяца), а по депозиту «Вклад в будущее» с 2% до 2,75% годовых. Это значит, что рост ставок за непродолжительное время составил от 0,7 до 0,75 п.п.
Правда, увеличили ставки не все банки. Так, за последние 3 месяца снизили ставки Беларусбанк по депозиту «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный» при сроке на 3 месяца: с 1% до 0,8% годовых (минус 0,2 п.п), БТА-Банк по вкладу «Открытие» сроком на 6 месяцев: с 1,75 до 1,5% годовых (минус 0,25 п.п.) и некоторые другие банки.
Какие тенденции на банковском рынке преобладают – на увеличение или уменьшение ставок – пока не ясно. Ведь сегодняшнее небольшое увеличения доходности по валютным депозитам в некоторых банках может быть обусловлено сезонными факторами и не обязательно станет всеобщее тенденцией. Также, как уже отмечалось, многие банки уменьшили ставки по вкладам за последние три месяца.
К тому же, увеличение ставок по депозитам в валюте вовсе не означает, что ставки по этим вкладам стали фиксированными: они остались переменными, как и прежде и, значит, могут быть изменены банком в любое время.
Поэтому вкладчикам стоит не один раз взвесить все риски вложения своих средств в банковские валютные депозиты, а также, возможно, присмотреться к другим способам сохранения и сбережения своих финансов.
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