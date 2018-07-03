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Беларусь и Россия продолжают вести переговоры по цене на газ

04.07.2018 12:37 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь и Россия продолжают вести переговоры по цене на газ

фото: euroradio.fm

Москва и Минск активно ведут диалог по цене на российский газ на период после 2019 года, при этом Беларусь не нуждается в дотациях со стороны России, а стремится к сопоставимым условиям хозяйствования для предприятий.

"Переговоры по данному вопросу практически не прекращались… По ценам на газ с 2020 года тоже активно ведется диалог по линии министерств энергетики, профильных вице-премьеров", – сказал посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко в интервью РИА Новости.

Он напомнил, что перед правительствами двух стран стоит задача подготовить предложения, предусматривающие определение цены на газ для Беларуси с 2020 года с учетом необходимости создания условий по формированию к 1 января 2025 года общего рынка газа. "Задача эта непростая, требующая выработки многократно выверенных подходов", – отметил Петришенко.

"Не скрою, что разногласия между сторонами все еще есть, но есть и время для поиска компромиссных решений. Мы считаем, что это по-прежнему одна из важнейших текущих задач как в двустороннем формате, так и на площадке ЕАЭС", – подчеркнул он.

"Мы всегда находили взаимоприемлемые варианты решения этого вопроса. Мы не требуем каких-то дотаций, мы исходим из того, что должен быть сформирован единый рынок газа, и все потребители, вне зависимости от местонахождения и национальной принадлежности, будут иметь равный доступ, равные ценовые условия к этим ресурсам", – отмечает Петришенко.

Он напомнил, что общий рынок газа, который предполагается сформировать на пространстве ЕАЭС, должен постепенно заместить собой взаимодействие на газовом рынке в формате "экспортер-импортер" и фактически коммерческие переговоры с "Газпромом". "Равные стартовые возможности должны быть для всех", – полагает посол.

"Все наши белорусско-российские дебаты и споры – исключительно хозяйственные, и какими бы горячими они не были, как бы не муссировались масс-медиа, всегда завершаются договоренностями, основанными на взаимных компромиссах, братском уважении друг друга. Надеюсь, что мы больше не будем переводить вопросы цены на газ в политическую плоскость", – добавил он.

 
Теги: Минск
 
 
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