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Панамские обезьяны вошли в Каменный век

04.07.2018 13:03 — Разное | Tut.by  
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Группа белоплечих капуцинов начала использовать каменные инструменты, чтобы разбивать орехи и панцири моллюсков. Эти обезьяны стали четвертой группой приматов, которая вступила в Каменный век. Препринт научной работы размещен на площадке BioArXiv, кратко о ней сообщает New Scientist.


Капуцин раскалывает орех каменным «молотком». Изображение: Barrett et al / BioArXiv

Обезьяны живут на тихоокеанском острове Хикарон, он входит в состав Национального парка Койба в Панаме.

Впервые их заметили за использованием камней в 2004 году. В марте 2017 года исследователи расставили камеры на трех островах национального парка, чтобы задокументировать поведение обезьян. Ученые стали свидетелями того, как самцы камнями разламывают кокосы, панцири крабов и раковины улиток.


«Наковальни», которые используют капуцины с острова Хикарон. Изображение: Barrett et al / BioArXiv

Хотя в состав парка входит три острова, каменные инструменты используют только самцы в определенном регионе острова Хикарон. Пока неясно, почему это поведение не распространяется на другие сообщества, ведь некоторые обезьяны перемещаются между группами. Теоретически инновация могла распространиться, но этого не произошло.

Возможно, начало Каменного века у этих капуцинов оказалось случайным, а не закономерным. Специалисты полагают, что более умный по сравнению с остальными самец в определенный момент начал использовать инструменты, а остальные просто повторили за ним.

Каменные инструменты могут увеличить шансы капуцинов на выживание в условиях ограниченного рациона. Биологи надеются, что дальнейшие наблюдения позволят прояснить, что именно происходит на острове.

Белоплечие капуцины из Панамы — это четвертая зарегистрированная группа приматов, в которой начался Каменный век (без учета людей). Другая группа капуцинов из Южной Америки использует каменные инструменты и, возможно, делала так на протяжении нескольких веков. Еще два вида, которые используют камни, — макаки в Таиланде и шимпанзе в Западной Африке.

 
 
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Группа белоплечих капуцинов начала использовать каменные инструменты, чтобы разбивать орехи и панцири моллюсков.
 
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