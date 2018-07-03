Беларусь завоевала две медали на турнире по лёгкой атлетике в Венгрии

Анна Малыщик заняла второе место в метании молота – её результат 73 метра и 2 сантиметра.



Победительницей стала представительница Польши Анита Влодарчик. У женщин в беге на 100 метров с барьерами прошли два финальных забега. Эльвира Герман приняла участие в первом из них и одержала победу. Она показала результат 12,9 секунды.