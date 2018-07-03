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В Волковыске открыли парикмахерскую для воспитанников детского дома

04.07.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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В Волковыске открыли парикмахерскую для воспитанников детского дома

Благотворительный проект Гродненского благотворительного общества по созданию парикмахерской для детей-сирот в ГУО «Волковысский детский дом» успешно завершен.

29 июня открыта парикмахерская для воспитанников детского дома. Под опекой детского дома находится 63 сироты: у 19 из них степень инвалидности, у 51 ребенка - особенности психического развития как следствие психических травм. В связи со состоянием здоровья деток и их больших количеством детский дом нуждался в оборудованном специализированном помещении в котором дети могли бы получать парикмахерские услуги.

В выделенном помещении площадью более тридцати квадратных метров с нуля была обустроена парикмахерская. Приобретена мебель, парикмахерское оборудование, инструмент и многое другое.

Более 10 организаций и предприятий поддержали проект, в том числе Волковысский РОВД, отдел ЗАГС Волковысского райисполкома, ООО «Вилкойть» и многие другие и, как итог - 1907 долларов в эквиваленте - это та сумма, которая была потрачена на парикмахерскую для деток.

В Волковыске открыли парикмахерскую для воспитанников детского дома

В Волковыске открыли парикмахерскую для воспитанников детского дома

В Волковыске открыли парикмахерскую для воспитанников детского дома

В Волковыске открыли парикмахерскую для воспитанников детского дома

 

 

 

 

Каждый ребенок заслуживает быть красивым. Оборудуем парикмахерскую для детей-сирот в Волковыске

 
 
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Благотворительный проект Гродненского благотворительного общества по созданию парикмахерской для детей-сирот в ГУО «Волковысский...
 
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