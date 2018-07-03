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В Витебске маршрутный автобус врезался в столб. Водителя с 2,8 промилле алкоголя нашли дома
В Витебске автобус врезался в световую мачту, сообщил
Водитель филиала «Автобусный парк № 1 Витебска» ОАО «Витебскоблавтотранс» 1984 года рождения управлял автобусом по маршруту Витебск — Котово. Двигаясь по улице Ленина в направлении проспекта Фрунзе 3 июля около 21.30, мужчина не справился с управлением и наехал на опору световой мачты. В результате ДТП 24-летняя пассажирка получила ушибы и была доставлена в больницу.
«После аварии водитель позвонил жене и попросил его забрать, чтобы отвезти в больницу, потому что якобы почувствовал себя плохо. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ водителя не нашли. Позже было установлено, что он уже находился дома. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян — 2,8 промилле алкоголя. Он заявил, что выпил после ДТП», — рассказал Александр Казючиц.
По словам пассажиров, в автобусе ехало около 10 человек. Один из них рассказал, что манера езды водителя во время движения вызывала подозрения.
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В результате ДТП пострадала пассажирка. Водитель же заявил, что выпил после аварии.
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