"Суперсемейка" держится наверху кассового топа. Итоги недели проката в Минске

Анимационная «Суперсемейка 2» уже третью неделю подряд возглавляет столичный прокат. «Пиксаровский» мультфильм собрал в Минске в минувшие выходные чуть более 53 тысяч рублей. В отсутствие крупных премьер картине оказалось достаточно этой суммы, чтобы занять первое место. Подробности о кассовых сборах — в традиционном обзоре AFISHA.TUT.BY.





За три недели проката «Суперсемейка 2» заработала всего 631,4 млн долларов. Мировые сборы анимационного блокбастера впечатляют — лучше всех выступил Китай (40,8 млн долларов), однако говорить о преодолении рубежа в 1 млрд вряд ли приходится — на четвертой неделе падение кассы мультфильма должно быть как минимум в два раза.

На втором месте по-прежнему «8 подруг Оушена» . Авантюрная криминальная комедия собрала в прокате в Минска еще 32,4 тысячи рублей.

Тем временем «Ночная смена» вырвалась вперед и заняла третью строчку проката. Сборы составили чуть более 14 тысяч рублей.

Четвертую и пятую строчку разделили премьерная комедия «Ты водишь» (13, 2 тысячи рублей) и мелодрама «Во власти стихии» (13 тысяч рублей).

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