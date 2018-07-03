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Лукашенко отправил Трампу телеграмму
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Глава государства подчеркнул, что Беларусь, которая проводит ответственную и миролюбивую внешнюю политику, была и остается надежным партнером Соединенных Штатов в стратегических вопросах международной повестки дня.
"Надеюсь на продолжение позитивной динамики в отношениях между нашими государствами и на дальнейшую реализацию взаимовыгодных проектов двустороннего и многостороннего сотрудничества", - приводит текст поздравления пресс-служба белорусского президента.
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Александр Лукашенко поздравил президента США с национальным праздником - Днем Независимости.
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