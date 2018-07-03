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Пропала 15-летняя школьница: возбуждено уголовное дело
Фото: из открытых источников
Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, до сих пор не была найдена 15-летняя Морозова Диана, которая 20 июня 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Ученица 9-го класса УО «Хомская СШ» проживает в деревне Старомлыны (Дрогичинский район). Ранее Диана уже уходила из дома. Ее находили на территории Витебской, Брестской, Минской и Гродненской областей. Девушка может представляться именами Вика, Анна, Роза, Юлия. Мобильника с собой у нее не было.
Перед этим школьница уходила из дома в конце мая, а недавно она родила ребенка.
Всех, кто владеет информацией о пропавшей девушке, просьба сообщить об этом по телефонам: +375 33 672 49 72, +375 33 698 94 27 или 102.
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По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело.
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