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Пропала 15-летняя школьница: возбуждено уголовное дело

04.07.2018 11:45 — Разное | UDF  
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Фото: из открытых источников
По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело.

Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, до сих пор не была найдена 15-летняя Морозова Диана, которая 20 июня 2018 года ушла из дома в неизвестном направлении. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Ученица 9-го класса УО «Хомская СШ» проживает в деревне Старомлыны (Дрогичинский район). Ранее Диана уже уходила из дома. Ее находили на территории Витебской, Брестской, Минской и Гродненской областей. Девушка может представляться именами Вика, Анна, Роза, Юлия. Мобильника с собой у нее не было.

Перед этим школьница уходила из дома в конце мая, а недавно она родила ребенка.

Всех, кто владеет информацией о пропавшей девушке, просьба сообщить об этом по телефонам: +375 33 672 49 72, +375 33 698 94 27 или 102.

 
 
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По факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело.
 
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