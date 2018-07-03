В Гомеле 3-летний малыш умер, подавившись котлетой

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Как стало известно, ЧП произошло 1 июля в Советском районе областного центра, в микрорайоне «Энергетиков».Ребенок ел котлету и внезапно подавился. Спасти его не удалось. Медикам оставалось лишь констатировать смерть с диагнозомМалыш просто задохнулся.Родители, будьте внимательны со своими детьми!