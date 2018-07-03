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В Гомеле 3-летний малыш умер, подавившись котлетой
Иллюстративное фото
Как стало известно
Ребенок ел котлету и внезапно подавился. Спасти его не удалось. Медикам оставалось лишь констатировать смерть с диагнозом «механическая асфиксия». Малыш просто задохнулся.
Родители, будьте внимательны со своими детьми!
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К смерти ребенка 2015 года рождения привела трагическая случайность.
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