Наповал в грудь дробью



Иллюстративное фото

Случай, со всеми признаками боевика на алкогольно-бытовой почве, произошел в райцентре Гомельской области в минувшие большие выходные, а именно — первого июля.Вечер этого дня местный житель 1981 года рождения решил провести в светском стиле — отправился в гости к другу. Мужскую компанию разбавила его сожительница 1992 года рождения. Что примечательно, женщина была не только на десять лет моложе своего возлюбленного, но и прописку имела столичную.В ходе вечера, как водится в здешних широтах, крепко выпивали. Что произошло между троими взрослыми людьми, точно неизвестно, однако алкоголь и ревность до добра не доводят.Как стало известно «Сильным новостям», около десяти часов вечера гость схватился за ружье. Ствол у него был — незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье модели ИЖ-17.Первым же выстрелом, дробью в грудь, житковчанин уложил свою сожительницу. Второй заряд предназначался «другу», в результате чего тот получил множественные ранения плеч, груди, лица и головы, однако выжил. Сейчас он в больнице.Сам стрелок, вместе с ружьем, решил от греха подальше сбежать и скрылся. Поиски продолжались всю ночь, был введен план «Перехват». На данный момент мужчина задержан и находится в СИЗО. Совершенно понятно, что после такого «романтического вечера» ему светит очень приличный срок, если не смертная казнь.