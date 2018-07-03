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Наповал в грудь дробью

04.07.2018 11:40 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
В Житковичах местный житель из ревности расстрелял сожительницу и ее друга, после чего сбежал с ружьем.

Случай, со всеми признаками боевика на алкогольно-бытовой почве, произошел в райцентре Гомельской области в минувшие большие выходные, а именно — первого июля.

Вечер этого дня местный житель 1981 года рождения решил провести в светском стиле — отправился в гости к другу. Мужскую компанию разбавила его сожительница 1992 года рождения. Что примечательно, женщина была не только на десять лет моложе своего возлюбленного, но и прописку имела столичную.

В ходе вечера, как водится в здешних широтах, крепко выпивали. Что произошло между троими взрослыми людьми, точно неизвестно, однако алкоголь и ревность до добра не доводят.

Как стало известно «Сильным новостям», около десяти часов вечера гость схватился за ружье. Ствол у него был — незарегистрированное охотничье гладкоствольное ружье модели ИЖ-17.

Первым же выстрелом, дробью в грудь, житковчанин уложил свою сожительницу. Второй заряд предназначался «другу», в результате чего тот получил множественные ранения плеч, груди, лица и головы, однако выжил. Сейчас он в больнице.

Сам стрелок, вместе с ружьем, решил от греха подальше сбежать и скрылся. Поиски продолжались всю ночь, был введен план «Перехват». На данный момент мужчина задержан и находится в СИЗО. Совершенно понятно, что после такого «романтического вечера» ему светит очень приличный срок, если не смертная казнь.

 
 
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В Житковичах местный житель из ревности расстрелял сожительницу и ее друга, после чего сбежал с ружьем.
 
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