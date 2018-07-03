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Стала известна дата приезда Диего Марадоны в Беларусь

04.07.2018 13:26 — Разное | ОНТ  
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Новый председатель правления брестского «Динамо» рассказал об этом в социальных сетях.

Диего Марадона, председатель правления ФК «Динамо-Брест»: «Привет! Это Диего Марадона! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Я уже хочу начать жить и работать в Беларуси».

В футбольном клубе эту информацию подтвердили. Программа легендарного аргентинского футболиста в Беларуси начнётсяс матча брестского «Динамо» и солигорского «Шахтёра».

Марадона подписал контракт с клубом из Бреста в мае. Но на базу своей новой команды пока не приезжал, так как находится на чемпионате мира в России.

 
Теги: Брест
 
 
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Новый председатель правления брестского «Динамо» рассказал об этом в социальных сетях.
 
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