Стала известна дата приезда Диего Марадоны в Беларусь

Новый председатель правления брестского «Динамо» рассказал об этом в социальных сетях.



Диего Марадона, председатель правления ФК «Динамо-Брест»: «Привет! Это Диего Марадона! Мы увидимся с вами в Беларуси 16 июля. Я уже хочу начать жить и работать в Беларуси».

В футбольном клубе эту информацию подтвердили. Программа легендарного аргентинского футболиста в Беларуси начнётсяс матча брестского «Динамо» и солигорского «Шахтёра».

Марадона подписал контракт с клубом из Бреста в мае. Но на базу своей новой команды пока не приезжал, так как находится на чемпионате мира в России.