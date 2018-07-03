6 июля 2018 года нотариусами Головко Т. Ф., Чикун Г. В., Ягодинской С. А., осуществляющими нотариальную деятельность в нотариальной конторе Столбцовского района Минской области, будет организована прямая телефонная линия по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.

Граждане и представители юридических лиц могут осветить любые интересующие их проблемы, связанные с отчуждением движимого и недвижимого имущества, с удостоверением брачных договоров, договоров ренты, с совершением нотариусом исполнительных надписей, осуществлением своих наследственных прав, удостоверением договоров займа и предварительных договоров, и вопросы.

Просьба звонить по телефонам: (8-01717) 5-01-96, (8-01717) 5-01-92.