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Председатель Браславского райисполкома и его жена задержаны по подозрению в коррупции
Новости Беларуси. По подозрению в коррупции был задержан председатель Браславского райисполкома.
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Должностные лица были задержаны по подозрению в превышении власти и служебных полномочий, а также за получение взяток за решение вопросов, которые входили в их компетенцию.
Действия председателя квалифицированы по части 3 статьи 430, части 3 статьи 426 УК РБ, а его жены – по статье 16 (пособничество), части 3 статьи 430 УК РБ.
Продолжается расследование дела. Оба обвиняемых находятся под стражей.
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Новости Беларуси. По подозрению в коррупции был задержан председатель Браславского райисполкома. По информации Следственного комитета, расследуется уголовное...
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