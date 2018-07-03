ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три российские биатлонистки тренируются со сборной Беларуси

04.07.2018 13:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщает «Советский спорт», в сборную Беларуси могут перейти три биатлонистки из России.


Речь идет о членах юниорской сборной России 20-летних Анастасии Рассказовой, Екатерине Бех и 18-летней Оксане Москаленко.

Сообщается, что переход может состояться при посредничестве бывшего тренера мужской сборной Николая Лопухова и его сына Ильи.

Также с командой тренируется 22-летний биатлонист Кирилл Стрельцов.

Анастасия Рассказова. Родилась 25 июля 1998 года в Хабаровске. Мастер спорта, победитель и призер всероссийских юниорских соревнований, участница первенства мира. Тренеры: Жанна Волкова, Илья Лопухов.

Екатерина Бех. Родилась 19 августа 1998 года в поселке Солнечный, Хабаровский кр. Мастер спорта, победитель и призер всероссийских юниорских соревнований. Тренеры: Сергей Арбузников, Илья Лопухов.

Оксана Москаленко. Родилась 1 января 2000 года в Одинцово, Московская обл. Кандидат в мастера спорта. Серебряный призер первенства России среди девушек. Тренер: Илья Лопухов.

Кирилл Стрельцов. Родился 27 февраля 1996 года в Москве. Мастер спорта. Двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион мира среди юношей, обладатель юниорского Кубка IBU, чемпион России. Тренер: Наталья Стрельцова.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщает "Советский спорт", в сборную Беларуси могут перейти три биатлонистки из России.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коррупция: задержаны глава Браславского района и его жена
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика