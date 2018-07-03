Три российские биатлонистки тренируются со сборной Беларуси

Как сообщает «Советский спорт» , в сборную Беларуси могут перейти три биатлонистки из России.





Речь идет о членах юниорской сборной России 20-летних Анастасии Рассказовой, Екатерине Бех и 18-летней Оксане Москаленко.

Сообщается, что переход может состояться при посредничестве бывшего тренера мужской сборной Николая Лопухова и его сына Ильи.

Также с командой тренируется 22-летний биатлонист Кирилл Стрельцов.

Анастасия Рассказова. Родилась 25 июля 1998 года в Хабаровске. Мастер спорта, победитель и призер всероссийских юниорских соревнований, участница первенства мира. Тренеры: Жанна Волкова, Илья Лопухов.

Екатерина Бех. Родилась 19 августа 1998 года в поселке Солнечный, Хабаровский кр. Мастер спорта, победитель и призер всероссийских юниорских соревнований. Тренеры: Сергей Арбузников, Илья Лопухов.

Оксана Москаленко. Родилась 1 января 2000 года в Одинцово, Московская обл. Кандидат в мастера спорта. Серебряный призер первенства России среди девушек. Тренер: Илья Лопухов.

Кирилл Стрельцов. Родился 27 февраля 1996 года в Москве. Мастер спорта. Двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион мира среди юношей, обладатель юниорского Кубка IBU, чемпион России. Тренер: Наталья Стрельцова.