"Думала, везде будет чувствоваться присутствие Путина". Туристы и местные об атмосфере ЧМ в России

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Чемпионат мира по футболу — это не только спортивные разборки, очки, голы и борьба за выход в финал. Мундиаль еще и масштабная интернациональная вечеринка, которая растянулась в России на месяц. Иностранцы приезжают туда тратить деньги и знакомиться с красивыми славянками, местные жители охотно зарабатывают на расслабленных болельщиках и периодически нервничают из-за очередей в магазинах. SPORT.TUT.BY прогулялся по улицам Питера и задал местным жителям несколько простых вопросов: круто ли, когда чемпионат мира проходит в родной стране, и как он меняет будни россиян.





«Естественно, мы зарабатываем на туристах и кормим свои семьи»

Борис, таксист

— Я родился в ближайшем пригороде Питера, а обосновался в самом городе около 30 лет назад. Таксистом работаю почти 15. В туристический сезон это прибыльная профессия: есть гости в городе — есть работа. В дни чемпионата заказов стало немного больше, но сказать, что случился бум, не могу.





Раньше я и сам интересовался футболом, болел за питерский «Зенит». Но наши так и не научились играть. Хотелось взять палку и дать каждому футболисту по хребту, чтобы они бегали, а не ходили. Со временем я плюнул и перестал смотреть матчи. Стыдно за то, как наши играют. Тем более они получают такие огромные деньги. Моя знакомая работает в банке и рассказывает, что игроки хранят там ну очень неприличные суммы. А на поле что? Никакой игры. Давно не смотрел нормального футбола. А за ходьбой по полю и отсутствием профессионализма мне неинтересно наблюдать.

Зато к проведению чемпионата мира в России отношусь замечательно. Организация — на пять с плюсом. Побольше бы нам таких турниров. Естественно, мы все зарабатываем на туристах и кормим свои семьи. Чемпионат по футболу — это дополнительный доход в карман. Не вижу проблемы в том, что государство потратило много денег на инфраструктуру. Я устал смотреть по телевизору, как очередной чиновник украл сотни миллиардов. Пускай лучше строят что-то в России. Понятно, что на строительстве футбольных объектов тоже наживаются. Слышал, один прораб, который работал на питерском стадионе, за три года поменял три машины. Воруют поголовно, но зато хоть что-то создают.





Чемпионат по футболу — горячая пора для всей сферы обслуживания: хорошо зарабатывают службы такси, рестораны, сувенирные магазины. Если Питер уже более-менее привык и наелся туризмом, то совсем по-другому дело обстоит в Саранске. Ну откуда там было взяться иностранцам до чемпионата мира? В Саранске, наверное, если видят мексиканца, до сих пор показывают пальцем.

За 15 лет я научился сканировать туристов. Человек только подходит, а я уже понимаю — по «моему счетчику» он поедет или не даст больше 300 рублей. Когда иностранцы спрашивают «Uber?», мне хочется ответить: «Иди нафиг со своим Uber. Я за такие копейки даже к машине не подпущу».

Я общаюсь с болельщиками на международном таксистском языке. Вылавливаю одно слово из контекста — название улицы, вокзала или станции — и дальше работаю на профессионализме. Недавно в течение двух дней катал по Питеру туристов из Астаны. Говорят, у них дом в Казахстане — 800 квадратных метров. Обеспеченные люди, что уж тут, предложили мне почасовую оплату, попросили показать город, рассказать, где есть нормальная котлета с нормальным пюре.





В нашей профессии недостаточно довезти и увезти — надо включать таксистскую смекалку. Чем лучше расположишь человека — тем больше тысяч российских рублей получишь на чай.

Я всегда улавливаю настроение пассажиров. Например, в машине заготовлена разная музыка: есть сборник русского классического рока, песни Depeche Mode, Freddie Mercury… Пассажиры ожидают услышать «Черные глаза», а потом удивляются: «Где, как не у таксиста в Санкт-Петербурге, можно насладиться Hotel California?».

Если получаю нормальные прибыльные заказы, тогда моя работа в удовольствие. В три часа утра уже светит солнце, сводят мосты, улицы пустые — только ты и красота города. В такой атмосфере еду на вызов с удовольствием и задумываюсь, может, это я написал: «Люблю тебя, Петра творенье…». А, когда вызывают на минимальную сумму, я уже изначально злой на пассажиров. Но в мертвый сезон и на такие заказы приходится соглашаться.

«Думала, в России везде чувствуется присутствие Путина»

Мона, студентка из Германии

— Я переехала в Питер год назад. Учусь в России по программе обмена на факультете международных отношений. Когда узнала, что застану в Питере чемпионат мира, очень обрадовалась. Я ведь из Германии, а это по умолчанию значит, что я слежу за футболом. Правда, уже прочувствовала, что местные жители не очень рады мундиалю. Люди нервничают из-за очередей и наплыва туристов. С другой стороны, мне сложно представить, когда еще в Россию могло бы приехать такое количество иностранцев. Они прилетают на футболу и открывают для себя страну: оказывается, в России тоже можно жить цивилизованно.





В питерской фан-зоне больше туристов, чем русских. Во время чемпионата мира в Германии была обратная ситуация — фанатская тусовка в основном состояла из немцев. Мы живем футболом. Конечно, некоторые немцы жалуются, что в инфраструктуру и обеспечение безопасности матчей вкладывается слишком много денег. Но все же мы, скорее, позитивно относимся к поддержке спорта. Футбольные стадионы в Германии активно эксплуатируются, используются по назначению.

В России же многие против домашнего чемпионата мира. Местные жители не понимают, как после мундиаля будут заполняться новые стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре или Саранске. Государство хочет показать миру, с каким размахом оно способно проводить подобные турниры. Власти говорят, что это подарок для людей. Хотя сами россияне хотели бы направить эти деньги на что-то другое.

Сегодня мой последний день в России. Учеба закончилась — завтра улетаю в Германию. Честно говоря, за 12 месяцев жизни в Петербурге увидела очень много сюрпризов. Например, я думала, что в России везде чувствуется присутствие Путина. Казалось, вообще не смогу говорить здесь о политике, читать те книги, которые хочу, и не бояться этого. А в реальности Путин не играет такой уж большой роли в моей жизни. Он просто президент страны.





Еще одно открытие — это сами россияне. Они отличаются от европейцев. Жители Санкт-Петербурга интересуются культурой, литературой, читают много классики. Для сравнения: в Германии в основном читают новости, а здесь — Толстого и Достоевского. А еще русские мыслят свободнее, чем мы. Они не взвешивают решения годами, а просто живут, пробуют прямо здесь и сейчас. Если русский хочет открыть кафе, он делает это. А немец будет сомневаться еще два года — хватит ли у него денег на бизнес.

Хочется ли мне домой? И да, и нет. Точно буду скучать по масштабам города, белым ночам, грузинским ресторанам, пельменям с борщом и разговорам на русском. Понятно, что туристический Питер — Эрмитаж, соборы — это еще не вся Россия. Но иностранцы уезжают пораженными: «Оказывается, здесь так красиво и гостеприимно!».

«Иностранцев очень много, но они такие же, как русские»

Татьяна, менеджер по рекламе

— Я коренная петербурженка в третьем поколении. Но не выделяю себя на фоне других. Мне без разницы — белоруска вы, китаянка или русская. Главное, чтобы человек вел себя прилично.





Я работаю менеджером по рекламе. Скажу вам интимную вещь: зарабатываю оральным способом — кричу на панели: «Заходите в парикмахерскую!». Мне нравится работа, потому что она у меня хорошо получается. Я на улице уже около десяти лет, хотя за жизнь успела примерить все профессии. Была парикмахером, посудомойкой, дворником и даже заведующей. Знаю, что такое быть на коне и под конем.

У меня еще много планов на эту жизнь, и я умею ей наслаждаться. Например, мечтаю заняться озеленением города. А пока зазываю людей в нашу парикмахерскую. В дни чемпионата мира клиентов стало больше. Заходили две иностранки и три иностранца. Кажется, они были из Мексики и Испании. Туристы спрашивают: «Что это ты орешь?». А я жестами показываю: «Тут стригут, заходите». Подняли ли цены в нашем салоне на время футбольного чемпионата? Мне сие неизвестно. Точнее, это коммерческая тайна.

Вообще, чемпионат мира — это большой плюс для государственного бюджета. Может быть, и нам, простым жителям, что-нибудь перепадет. Мне кажется, не надо жалеть потраченных на организацию денег. Все вложения со временем окупятся — туристы отдают огромные деньги на билеты, гостиницы, питание и сувениры. России это выгодно.





В Петербурге чувствуется праздник: все ходят красивые, в шляпах, обернутые флагами. Пока я не видела хаоса или беспорядков — наоборот, атмосфера очень дружелюбная. Сейчас в городе намного больше иностранцев, чем мы привыкли видеть в это время года. Не знаю, из каких стран больше всего. Точно видела болельщиков из Марокко, еще откуда-то, но я же не знаю всех флагов. А вот сказать, что они очень отличаются от наших людей, не могу. Такие же, как и русские.

«Чтобы попасть в фан-зону, надо пройти семь кругов ада и чуть ли не анализы сдать»

Антон, Сергей, Роман, Константин и Владимир, работники табачной отрасли

— В России атмосфера мундиаля чувствуется лишь на отдельных улицах. А вот на чемпионате мира-2014 в Бразилии было веселее, потому что там вся страна жила футболом. Куда ни приди — везде был праздник.

Приятно, что в Москве длиннющая Никольская все время забита болельщиками. До четырех утра фанаты поют песни и играют на барабанах. Зато в Питере фан-зона показалась какой-то унылой. Все отрегулировано и слишком строго. Чтобы попасть внутрь, надо пройти семь кругов ада и чуть ли не анализы сдать.





Мы купили билеты на 11 матчей чемпионата — в Москву, Питер, Екатеринбург, Самару и Казань. Такое количество игр посетить не проблема — было бы желание: где-то взяли пару выходных, где-то — неделю отпуска.

Сейчас футбол в России смотрят даже те, кто еще недавно совсем им не интересовался. Например, наша компания закупила пиво и чипсы и устроила совместный просмотр матча открытия прямо в офисе. Для России это редкость. Обычно люди втихаря следят за игрой по смартфонам. Для сравнения — в Бразилии на время чемпионата рабочие дни, когда играют Неймар и компания, сделали сокращенными. Все для того, чтобы люди могли насладиться футболом. А в Сербии, если днем играет Новак Джокович, работа в офисах замирает, и все смотрят теннис.

Сейчас Россия демонстрирует невиданную щедрость и круто справляется со статусом хозяйки чемпионата. В Москве футбол показывают даже в метро, по всей стране курсируют 150 бесплатных поездов. Эта инициатива сделана в первую очередь для российских болельщиков. Все-таки иностранцы, которые летят на мундиаль, и так тратят внушительные суммы. Вряд ли сотня или несколько сотен долларов на передвижение между городами изменили бы их планы. А вот многие русские, не будь бесплатных поездов, сказали бы: «Дорого, далеко, не поеду…». Самолет действительно могут позволить себе не все, а нормальных дорог у нас нет.





Что хотелось бы улучшить? Наверное, нам надо немного поменять менталитет и общий настрой, научиться больше улыбаться. Лично для нас домашний чемпионат мира это очень круто. Еще никогда в России не было такой концентрации иностранцев. Для болельщиков это шанс увидеть большое количество матчей и заразиться страстью к футболу от тех же аргентинских фанатов. Помогают ли родные трибуны футболистам сборной России? Здесь, наверное, нет прямой зависимости. У нас не сформировалась культура боления — нет заводных песен и веселых кричалок, как у исландцев. Возможно, после мундиаля что-то сдвинется с мертвой точки и в плане футбольной культуры.

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