ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Думала, везде будет чувствоваться присутствие Путина". Туристы и местные об атмосфере ЧМ в России

04.07.2018 13:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A
Партнер проекта

Чемпионат мира по футболу — это не только спортивные разборки, очки, голы и борьба за выход в финал. Мундиаль еще и масштабная интернациональная вечеринка, которая растянулась в России на месяц. Иностранцы приезжают туда тратить деньги и знакомиться с красивыми славянками, местные жители охотно зарабатывают на расслабленных болельщиках и периодически нервничают из-за очередей в магазинах. SPORT.TUT.BY прогулялся по улицам Питера и задал местным жителям несколько простых вопросов: круто ли, когда чемпионат мира проходит в родной стране, и как он меняет будни россиян.


«Естественно, мы зарабатываем на туристах и кормим свои семьи»

Борис, таксист

— Я родился в ближайшем пригороде Питера, а обосновался в самом городе около 30 лет назад. Таксистом работаю почти 15. В туристический сезон это прибыльная профессия: есть гости в городе — есть работа. В дни чемпионата заказов стало немного больше, но сказать, что случился бум, не могу.


Раньше я и сам интересовался футболом, болел за питерский «Зенит». Но наши так и не научились играть. Хотелось взять палку и дать каждому футболисту по хребту, чтобы они бегали, а не ходили. Со временем я плюнул и перестал смотреть матчи. Стыдно за то, как наши играют. Тем более они получают такие огромные деньги. Моя знакомая работает в банке и рассказывает, что игроки хранят там ну очень неприличные суммы. А на поле что? Никакой игры. Давно не смотрел нормального футбола. А за ходьбой по полю и отсутствием профессионализма мне неинтересно наблюдать.

Зато к проведению чемпионата мира в России отношусь замечательно. Организация — на пять с плюсом. Побольше бы нам таких турниров. Естественно, мы все зарабатываем на туристах и кормим свои семьи. Чемпионат по футболу — это дополнительный доход в карман. Не вижу проблемы в том, что государство потратило много денег на инфраструктуру. Я устал смотреть по телевизору, как очередной чиновник украл сотни миллиардов. Пускай лучше строят что-то в России. Понятно, что на строительстве футбольных объектов тоже наживаются. Слышал, один прораб, который работал на питерском стадионе, за три года поменял три машины. Воруют поголовно, но зато хоть что-то создают.


Чемпионат по футболу — горячая пора для всей сферы обслуживания: хорошо зарабатывают службы такси, рестораны, сувенирные магазины. Если Питер уже более-менее привык и наелся туризмом, то совсем по-другому дело обстоит в Саранске. Ну откуда там было взяться иностранцам до чемпионата мира? В Саранске, наверное, если видят мексиканца, до сих пор показывают пальцем.

За 15 лет я научился сканировать туристов. Человек только подходит, а я уже понимаю — по «моему счетчику» он поедет или не даст больше 300 рублей. Когда иностранцы спрашивают «Uber, мне хочется ответить: «Иди нафиг со своим Uber. Я за такие копейки даже к машине не подпущу».

Я общаюсь с болельщиками на международном таксистском языке. Вылавливаю одно слово из контекста — название улицы, вокзала или станции — и дальше работаю на профессионализме. Недавно в течение двух дней катал по Питеру туристов из Астаны. Говорят, у них дом в Казахстане — 800 квадратных метров. Обеспеченные люди, что уж тут, предложили мне почасовую оплату, попросили показать город, рассказать, где есть нормальная котлета с нормальным пюре.


В нашей профессии недостаточно довезти и увезти — надо включать таксистскую смекалку. Чем лучше расположишь человека — тем больше тысяч российских рублей получишь на чай.

Я всегда улавливаю настроение пассажиров. Например, в машине заготовлена разная музыка: есть сборник русского классического рока, песни Depeche Mode, Freddie Mercury… Пассажиры ожидают услышать «Черные глаза», а потом удивляются: «Где, как не у таксиста в Санкт-Петербурге, можно насладиться Hotel California?».

Если получаю нормальные прибыльные заказы, тогда моя работа в удовольствие. В три часа утра уже светит солнце, сводят мосты, улицы пустые — только ты и красота города. В такой атмосфере еду на вызов с удовольствием и задумываюсь, может, это я написал: «Люблю тебя, Петра творенье…». А, когда вызывают на минимальную сумму, я уже изначально злой на пассажиров. Но в мертвый сезон и на такие заказы приходится соглашаться.

«Думала, в России везде чувствуется присутствие Путина»

Мона, студентка из Германии

— Я переехала в Питер год назад. Учусь в России по программе обмена на факультете международных отношений. Когда узнала, что застану в Питере чемпионат мира, очень обрадовалась. Я ведь из Германии, а это по умолчанию значит, что я слежу за футболом. Правда, уже прочувствовала, что местные жители не очень рады мундиалю. Люди нервничают из-за очередей и наплыва туристов. С другой стороны, мне сложно представить, когда еще в Россию могло бы приехать такое количество иностранцев. Они прилетают на футболу и открывают для себя страну: оказывается, в России тоже можно жить цивилизованно.


В питерской фан-зоне больше туристов, чем русских. Во время чемпионата мира в Германии была обратная ситуация — фанатская тусовка в основном состояла из немцев. Мы живем футболом. Конечно, некоторые немцы жалуются, что в инфраструктуру и обеспечение безопасности матчей вкладывается слишком много денег. Но все же мы, скорее, позитивно относимся к поддержке спорта. Футбольные стадионы в Германии активно эксплуатируются, используются по назначению.

В России же многие против домашнего чемпионата мира. Местные жители не понимают, как после мундиаля будут заполняться новые стадионы в Нижнем Новгороде, Самаре или Саранске. Государство хочет показать миру, с каким размахом оно способно проводить подобные турниры. Власти говорят, что это подарок для людей. Хотя сами россияне хотели бы направить эти деньги на что-то другое.

Сегодня мой последний день в России. Учеба закончилась — завтра улетаю в Германию. Честно говоря, за 12 месяцев жизни в Петербурге увидела очень много сюрпризов. Например, я думала, что в России везде чувствуется присутствие Путина. Казалось, вообще не смогу говорить здесь о политике, читать те книги, которые хочу, и не бояться этого. А в реальности Путин не играет такой уж большой роли в моей жизни. Он просто президент страны.


Еще одно открытие — это сами россияне. Они отличаются от европейцев. Жители Санкт-Петербурга интересуются культурой, литературой, читают много классики. Для сравнения: в Германии в основном читают новости, а здесь — Толстого и Достоевского. А еще русские мыслят свободнее, чем мы. Они не взвешивают решения годами, а просто живут, пробуют прямо здесь и сейчас. Если русский хочет открыть кафе, он делает это. А немец будет сомневаться еще два года — хватит ли у него денег на бизнес.

Хочется ли мне домой? И да, и нет. Точно буду скучать по масштабам города, белым ночам, грузинским ресторанам, пельменям с борщом и разговорам на русском. Понятно, что туристический Питер — Эрмитаж, соборы — это еще не вся Россия. Но иностранцы уезжают пораженными: «Оказывается, здесь так красиво и гостеприимно!».

«Иностранцев очень много, но они такие же, как русские»

Татьяна, менеджер по рекламе

— Я коренная петербурженка в третьем поколении. Но не выделяю себя на фоне других. Мне без разницы — белоруска вы, китаянка или русская. Главное, чтобы человек вел себя прилично.


Я работаю менеджером по рекламе. Скажу вам интимную вещь: зарабатываю оральным способом — кричу на панели: «Заходите в парикмахерскую!». Мне нравится работа, потому что она у меня хорошо получается. Я на улице уже около десяти лет, хотя за жизнь успела примерить все профессии. Была парикмахером, посудомойкой, дворником и даже заведующей. Знаю, что такое быть на коне и под конем.

У меня еще много планов на эту жизнь, и я умею ей наслаждаться. Например, мечтаю заняться озеленением города. А пока зазываю людей в нашу парикмахерскую. В дни чемпионата мира клиентов стало больше. Заходили две иностранки и три иностранца. Кажется, они были из Мексики и Испании. Туристы спрашивают: «Что это ты орешь?». А я жестами показываю: «Тут стригут, заходите». Подняли ли цены в нашем салоне на время футбольного чемпионата? Мне сие неизвестно. Точнее, это коммерческая тайна.

Вообще, чемпионат мира — это большой плюс для государственного бюджета. Может быть, и нам, простым жителям, что-нибудь перепадет. Мне кажется, не надо жалеть потраченных на организацию денег. Все вложения со временем окупятся — туристы отдают огромные деньги на билеты, гостиницы, питание и сувениры. России это выгодно.


В Петербурге чувствуется праздник: все ходят красивые, в шляпах, обернутые флагами. Пока я не видела хаоса или беспорядков — наоборот, атмосфера очень дружелюбная. Сейчас в городе намного больше иностранцев, чем мы привыкли видеть в это время года. Не знаю, из каких стран больше всего. Точно видела болельщиков из Марокко, еще откуда-то, но я же не знаю всех флагов. А вот сказать, что они очень отличаются от наших людей, не могу. Такие же, как и русские.

«Чтобы попасть в фан-зону, надо пройти семь кругов ада и чуть ли не анализы сдать»

Антон, Сергей, Роман, Константин и Владимир, работники табачной отрасли

— В России атмосфера мундиаля чувствуется лишь на отдельных улицах. А вот на чемпионате мира-2014 в Бразилии было веселее, потому что там вся страна жила футболом. Куда ни приди — везде был праздник.

Приятно, что в Москве длиннющая Никольская все время забита болельщиками. До четырех утра фанаты поют песни и играют на барабанах. Зато в Питере фан-зона показалась какой-то унылой. Все отрегулировано и слишком строго. Чтобы попасть внутрь, надо пройти семь кругов ада и чуть ли не анализы сдать.


Мы купили билеты на 11 матчей чемпионата — в Москву, Питер, Екатеринбург, Самару и Казань. Такое количество игр посетить не проблема — было бы желание: где-то взяли пару выходных, где-то — неделю отпуска.

Сейчас футбол в России смотрят даже те, кто еще недавно совсем им не интересовался. Например, наша компания закупила пиво и чипсы и устроила совместный просмотр матча открытия прямо в офисе. Для России это редкость. Обычно люди втихаря следят за игрой по смартфонам. Для сравнения — в Бразилии на время чемпионата рабочие дни, когда играют Неймар и компания, сделали сокращенными. Все для того, чтобы люди могли насладиться футболом. А в Сербии, если днем играет Новак Джокович, работа в офисах замирает, и все смотрят теннис.

Сейчас Россия демонстрирует невиданную щедрость и круто справляется со статусом хозяйки чемпионата. В Москве футбол показывают даже в метро, по всей стране курсируют 150 бесплатных поездов. Эта инициатива сделана в первую очередь для российских болельщиков. Все-таки иностранцы, которые летят на мундиаль, и так тратят внушительные суммы. Вряд ли сотня или несколько сотен долларов на передвижение между городами изменили бы их планы. А вот многие русские, не будь бесплатных поездов, сказали бы: «Дорого, далеко, не поеду…». Самолет действительно могут позволить себе не все, а нормальных дорог у нас нет.


Что хотелось бы улучшить? Наверное, нам надо немного поменять менталитет и общий настрой, научиться больше улыбаться. Лично для нас домашний чемпионат мира это очень круто. Еще никогда в России не было такой концентрации иностранцев. Для болельщиков это шанс увидеть большое количество матчей и заразиться страстью к футболу от тех же аргентинских фанатов. Помогают ли родные трибуны футболистам сборной России? Здесь, наверное, нет прямой зависимости. У нас не сформировалась культура боления — нет заводных песен и веселых кричалок, как у исландцев. Возможно, после мундиаля что-то сдвинется с мертвой точки и в плане футбольной культуры.

Читайте также
“Загугли, где покурить в поезде". Как мы 40 часов ехали в вагоне с футбольными фанатами 
"Бананы стоят, как в Сибири". Чем курортный Сочи удивляет иностранцев в дни чемпионата мира 

Партнер проекта:


Kia Motors является официальным спонсором Чемпионата мира по футболу. Болей за свою любимую команду, наслаждайся яркой игрой и запускай волну вместе с Kia! www.kia.by

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY задал жителям России несколько простых вопросов: круто ли, когда чемпионат мира проходит в родной стране, и как он меняет будни россиян.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь завоевала две медали на турнире по лёгкой атлетике в Венгрии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика