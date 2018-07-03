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Врача-россиянина судят на Витебщине
4 июля в суде Городокского района пройдут прения по уголовному делу о ненадлежащем исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим смерть пациент. Обвиняется 36-летний гражданин Российской Федерации.
Мужчина работал врачом анестезиологом-реаниматологом и при проведения пункции и катетеризации правой подключичной вены острием иглы проколол ее противоположную от места первоначального прокола стенку и пристеночную плевру.
У пациента произошла массивная кровопотеря и шок. Из-за массивной кровопотери через ряд патогенетических изменений в организме в конечном произошла остановка сердечной деятельности и смерть пациента, сообщила
Согласно санкциям статьи, россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы с запретом на врачебную деятельность.
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4 июля в суде Городокского района пройдут прения по уголовному делу о ненадлежащем исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим...
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