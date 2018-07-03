Врача-россиянина судят на Витебщине

Мужчина работал врачом анестезиологом-реаниматологом и при проведения пункции и катетеризации правой подключичной вены острием иглы проколол ее противоположную от места первоначального прокола стенку и пристеночную плевру.





«ННВ» официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко. У пациента произошла массивная кровопотеря и шок. Из-за массивной кровопотери через ряд патогенетических изменений в организме в конечном произошла остановка сердечной деятельности и смерть пациента, сообщилаофициальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.





Согласно санкциям статьи, россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы с запретом на врачебную деятельность.