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Врача-россиянина судят на Витебщине

04.07.2018 12:44 — Разное | Партизан  
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4 июля в суде Городокского района пройдут прения по уголовному делу о ненадлежащем исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим смерть пациент. Обвиняется 36-летний гражданин Российской Федерации.

Мужчина работал врачом анестезиологом-реаниматологом и при проведения пункции и катетеризации правой подключичной вены острием иглы проколол ее противоположную от места первоначального прокола стенку и пристеночную плевру.

У пациента произошла массивная кровопотеря и шок. Из-за массивной кровопотери через ряд патогенетических изменений в организме в конечном произошла остановка сердечной деятельности и смерть пациента, сообщила «ННВ» официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Согласно санкциям статьи, россиянину может грозить до пяти лет лишения свободы с запретом на врачебную деятельность.

 
 
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4 июля в суде Городокского района пройдут прения по уголовному делу о ненадлежащем исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшим...
 
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