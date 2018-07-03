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Коррупция: задержаны глава Браславского района и его жена
Председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский и его жена, начальник отдела экономики исполкома, подозреваются в коррупции и превышению служебных полномочий, сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия, супруги подозреваются в том, что они получали взятки за решение вопросов, входящих в их компетенцию.
Действия председателя райисполкома квалифицированы по ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки о особо крупном размере"), а также по ч. 3 ст. 426 ("Превышение власти или служебных полномочий") Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи за коррупцию в особо крупном размере предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В свою очередь, жена главы исполкома проходит по ст.16 (пособничество), ч.3 ст.430 УК,
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Председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский и его жена, начальник отдела экономики исполкома, подозреваются в коррупции и превышению служебных...
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