Коррупция: задержаны глава Браславского района и его жена

Председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский и его жена, начальник отдела экономики исполкома, подозреваются в коррупции и превышению служебных полномочий, сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, супруги подозреваются в том, что они получали взятки за решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Действия председателя райисполкома квалифицированы по ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки о особо крупном размере"), а также по ч. 3 ст. 426 ("Превышение власти или служебных полномочий") Уголовного кодекса Беларуси. Санкция статьи за коррупцию в особо крупном размере предусматривает до 15 лет лишения свободы.