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3 июля 2018: фото, дождь, салют

04.07.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Фотоотчет 1146.BY – День Независимости, День города 2018.

Уже не первый раз за время работы портала 1146.BY погода не благоволит Дзержинску в День Независимости и День города. Вот и 2018 год подкачал.

Если торжественная часть, которая включала в себя традиционный праздничный митинг с возложением цветов к стеле освободителей города, а также демонстрация представителей трудовых коллективов и общественности города и района, прошла без сучка из задоринки, то дальше начавшийся дождь, переросший в ливень, несколько подпортил настроение.

Впрочем, желающих отметить все равно было предостаточно, да и кое-чего нового завезли.













В частности, особой популярностью пользовалось молдавское подворье «Венок дружбы. Беларусь-Молдова», где можно было не только посмотреть на выступления любительских коллективов района и молдавской диаспоры, но и поучаствовать в дегустации молдавских вин. Приобрести продукцию, кстати, тоже было можно, причем, за крайне небольшие деньги – в районе 4-5 рублей за бутылку.

В остальном обошлось без сюрпризов: народное гулянье в детском парке, большой праздничный концерт на летней эстраде, библиотечный квартал, выставки историко-краеведческого музея, аллея коллекционеров. Пожалуй, можно было бы отметить показательное выступление команды по стритбайк фристайлу, но к тому моменту мы уже достаточно вымокли, продрогли и поняли, что подхватить воспаление легких – не самый лучший, но самый вероятный в данном случае расклад.

















Салют – это вообще отдельная история. В Дзержинске его всегда ждут с нетерпением, и даже льющий как из ведра дождь многим не помеха. Особенно порадовали ребята из городского сообщества «Дзержинск Online», которые запустили прямую трансляцию с места события. Так сказать, увековечили салют на День Независимости и День города 2018. Настоятельно советуем ознакомиться по ссылочке, если пропустили.







 
 
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Фотоотчет 1146.BY – День Независимости, День города 2018.
 
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