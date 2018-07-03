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Минздрав о том, как военная техника не пропустила скорую: "Ситуация жизненная, никто не пострадал"

04.07.2018 13:34 — Разное | Tut.by  
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«Бывают ситуации, когда скорая помощь едет с включенными проблесковыми маячками, но это не дает ей преимущества», — прокомментировал недавний случай с непропуском машины с медиками во время репетиции парада в столице начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Минздрава Олег Панчук. Он также уточнил, что нет информации об умерших или пострадавших из-за этого инцидента. «Если бы это произошло, то об этом бы знали в нашем центре экстренной помощи», — добавил представитель Минздрава.

Напомним, 29 июня в соцсетях было опубликовано видео: на перекрестке улицы Сурганова с проспектом Независимости из-за едущей по проспекту колонны военной техники не может проехать машина скорой помощи с включенными проблесковыми маячками. Случай вызвал большой резонанс, горожане возмущались, что жизнь человека в таких ситуациях отодвигается на второй план.

— Случай жизненный и он, конечно, мог быть. Бывают ситуации, когда скорая помощь едет с включенными проблесковыми маячками, но это не дает ей преимущество, это позволяет только привлечь внимание остальных участников дорожного движения на то, чтоб этот автомобиль надо пропустить, — пояснил Олег Панчук.

Решение о том, какой маршрут для движения выбирать и как ехать, принимает бригада скорой помощи, которая обслуживает вызов пациента. Однако, Панчук отметил, что у Минздрава были попытки расширить права медиков в этой части.

— Мы выходили на МВД, но законодательно не смогли продвинуться, потому что в этом случае идут нарушения уже более глобальные. Когда на вызов выезжает милиция, то у них есть преимущество — они выезжают на преступление. А у медиков есть возможности изменения алгоритма, например, мы можем развернуться (в неположенном месте — прим. ред). Но, увы, скорая не может изменить место приема вызова и вызов не отменяет проезд колонны — скорая может идти туда, где проходит техника. В этом случае, скорее всего, вызов территориально шел из того места, где ехала колонна, поэтому наш автомобиль там и оказался, а не потому, что водитель знал и не выполнил.

Заместитель начальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян добавил, что перед проведением тренировок и самого парада вся информация о времени перекрытия конкретных улиц была опубликована в СМИ и водители, учитывая эти сведения, могли заблаговременно выстроить свой маршрут движения.

 
 
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"Информации о том, что кто-то умер или пострада из-за этой ситуации, нет, но если бы это произошло, то об этом бы знали в нашем центре экстренной помощи".
 
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