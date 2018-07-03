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В буддийском монастыре создали робота-проповедника
Буддистский монастырь Лунцюань представил роботизированного монаха, который «охраняет» входы в храм,
В руках робот-монах по имени
Сяньэр умеет отвечать на более чем 100 вопросов, но в отличие от умных ассистентов вроде Alexa или Siri, он предлагает ответы, заранее заготовленные монахами Лунцюаня. Также по указанию человека он
Роботизированная версия Сяньэра, который изначально был героем книг и комиксов, была создана в 2015 году при участии ведущих ИТ-компаний Китая, таких как Tencent и iFlytek. Его цель — разбудить интерес к монастырю и его обычаям среди детей, а также сделать священное место более современным.
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Буддистский монастырь Лунцюань представил роботизированного монаха, который «охраняет» входы в храм, сообщает TechCrunch. Читать далее
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