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В буддийском монастыре создали робота-проповедника

04.07.2018 12:57 — Разное | dev.by  
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Буддистский монастырь Лунцюань представил роботизированного монаха, который «охраняет» входы в храм, сообщает TechCrunch.

В буддийском монастыре создали робота-проповедника

В руках робот-монах по имени Сяньэр высотой почти 60 см держит планшет. Эта модель — одна из трёх версий робота, расположенного перед входом в храм. Дети, которые посещают его, могут играть и взаимодействовать с роботом с помощью голосового управления или через сенсорный экран.

Сяньэр умеет отвечать на более чем 100 вопросов, но в отличие от умных ассистентов вроде Alexa или Siri, он предлагает ответы, заранее заготовленные монахами Лунцюаня. Также по указанию человека он может выполнять некоторые движения, читать священные писания и воспроизводить буддистскую музыку.

Роботизированная версия Сяньэра, который изначально был героем книг и комиксов, была создана в 2015 году при участии ведущих ИТ-компаний Китая, таких как Tencent и iFlytek. Его цель — разбудить интерес к монастырю и его обычаям среди детей, а также сделать священное место более современным.

 
 
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Буддистский монастырь Лунцюань представил роботизированного монаха, который «охраняет» входы в храм, сообщает TechCrunch. Читать далее
 
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