Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»

В конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году состоится на Филиппинах, впервые в истории примет участие трансгендер. Анхела Понсе будет представлять Испанию, пишет TJournal.

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 2 Июл 2018 в 1:19 PDT

26-летняя Понсе завоевала титул «Мисс Испания-2018», что дает ей право побороться за корону «Мисс Вселенная» от своей страны. Она, кстати, опередила 20 других участниц. В Instagram Анхела написала, что считает своей задачей стать «голосом инклюзии, уважения и разнообразия не только для сообщества LGBTQ +, но и для всего мира».

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 27 Июн 2018 в 4:52 PDT

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