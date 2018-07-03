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Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»
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В конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году состоится на Филиппинах, впервые в истории примет участие трансгендер. Анхела Понсе будет представлять Испанию,
26-летняя Понсе завоевала титул «Мисс Испания-2018», что дает ей право побороться за корону «Мисс Вселенная» от своей страны. Она, кстати, опередила 20 других участниц. В Instagram Анхела написала, что считает своей задачей стать «голосом инклюзии, уважения и разнообразия не только для сообщества LGBTQ +, но и для всего мира».
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