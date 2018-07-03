ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трансгендер впервые поборется за титул «Мисс Вселенная»

04.07.2018 13:15 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году состоится на Филиппинах, впервые в истории примет участие трансгендер. Анхела Понсе будет представлять Испанию, пишет TJournal.

26-летняя Понсе завоевала титул «Мисс Испания-2018», что дает ей право побороться за корону «Мисс Вселенная» от своей страны. Она, кстати, опередила 20 других участниц. В Instagram Анхела написала, что считает своей задачей стать «голосом инклюзии, уважения и разнообразия не только для сообщества LGBTQ +, но и для всего мира».

Читайте по теме: Свободный театр принес на ЛГБТ-парад в Торонто портрет министра МВД Шуневича

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конкурсе «Мисс Вселенная», который в этом году состоится на Филиппинах, впервые в истории примет участие трансгендер. Анхела Понсе будет представлять Испанию,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель Браславского райисполкома и его жена задержаны по подозрению в коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.07.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
04.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика