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На премьере фильма "Кто украл Banksy?" в Минске состоится встреча с белорусским художником
5 июля в рамках премьерного показа фильма
В 19.00 в "Оскар-лаунж зоне" минчане присоединятся к дискуссии, а в 20.00 в зале № 4 состоится показ фильма. Билеты можно приобрести в кассах или онлайн
О чем фильм
Бэнкси — британский художник, про которого никто толком ничего не знает: неизвестно даже, один это человек или группа стрит-артистов, а возможно, специально организованная политическая организация. Но Бэнкси продолжает будоражить публику своим искусством. Его популярность выросла во всем мире настолько, что его работы стали красть прямо с куском стены и выставлять отдельно, а музеи всерьез заинтересовались стрит-артом как искусством будущего. Вниманию зрителей — очередная безумная история, которая случилась с одним из произведений Бэнкси.
Фильм идет в прокате на языке оригинала (английский) с русскими субтитрами.
О художнике
Митя Писляк — белорусский художник, знакомый работами котов на городских улицах, мурала в Новой Боровой, дизайном стаканчиков "Макдоналдс", росписью интерьеров и логотипом арт-пикника FSP.
Билеты можно приобрести на сайте AFISHA.TUT.BY.
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В рамках премьерного показа фильма "Кто украл Banksy?" в Falcon Club Бутик Кино состоится открытая встреча с белорусским художником - Митей Писляком.
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