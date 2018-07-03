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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции с трех белорусских предприятий

04.07.2018 13:54 — Разное | Ежедневник  
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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции с трех белорусских предприятий

Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрет коснется «Беларуськалия» и «Калинковичского мясокомбината» в связи с повторным выявлением тетрациклина в говядине, а также форелевого хозяйства «Лохва» из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.

Кроме того, ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий «Мозырские молочные продукты», ОАО «Молоко» (цех в г.Городок), ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Нарочанский филиал), ОАО «Молочные горки» и ТПК «Продинвест».

 Одна из основных причин этой меры - превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.

 
 
 
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Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль. Об...
 
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