Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции с трех белорусских предприятий





Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрет коснется «Беларуськалия» и «Калинковичского мясокомбината» в связи с повторным выявлением тетрациклина в говядине, а также форелевого хозяйства «Лохва» из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.



Кроме того, ведомство ввело режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятий «Мозырские молочные продукты», ОАО «Молоко» (цех в г.Городок), ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Нарочанский филиал), ОАО «Молочные горки» и ТПК «Продинвест».

Одна из основных причин этой меры - превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.