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Россельхознадзор запретил ввоз в Россию продукции с трех белорусских предприятий
04.07.2018 13:54 — Разное | Ежедневник
Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Запрет коснется «Беларуськалия» и «Калинковичского мясокомбината» в связи с повторным выявлением тетрациклина в говядине, а также форелевого хозяйства «Лохва» из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.
Одна из основных причин этой меры - превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.
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Россельхознадзор с 4 июля запрещает поставки продукции с трех предприятий Беларуси. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль. Об...
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