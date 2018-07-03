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Штайнмайер отметил открытость отношений Германии и Беларуси

04.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Германии удовлетворен открытостью отношений с Беларусью, сообщает «Интерфакс». По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, страны наладили открытый диалог.

«Открытость - это то, что мы два, три, пять и более лет назад не могли представить, что это будет реально», – отметил политик.

По его словам, эта тема была затронута во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Я только что разговаривал с президентом – господин Лукашенко был готов подумать о том, как нам использовать это событие (открытие мемориала в Тростенце – прим. ред.), чтобы сформировать общую культуру памяти», – сказал Штайнмайер.

Федеральный президент Германии убежден, что «стабильность и мир на этом континенте будут в долгосрочной перспективе только тогда, когда у нас будет мужество вместе открыто оценить прошлое». При этом, по его словам, такое же мужество нужно, «чтобы вместе смотреть в будущее».

«МИР 24» напоминает, что Штайнмайер прибыл в Беларусь 29 июня и принял участие в митинге-реквиеме в память о жертвах нацистского лагеря смерти «Тростенец».


 

 

 



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По словам федерального президента Германии, еще два года назад такое нельзя было себе представить.
 
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