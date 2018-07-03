Штайнмайер отметил открытость отношений Германии и Беларуси

Президент Германии удовлетворен открытостью отношений с Беларусью, сообщает «Интерфакс» . По словам Франка-Вальтера Штайнмайера, страны наладили открытый диалог.

«Открытость - это то, что мы два, три, пять и более лет назад не могли представить, что это будет реально», – отметил политик.

По его словам, эта тема была затронута во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Я только что разговаривал с президентом – господин Лукашенко был готов подумать о том, как нам использовать это событие (открытие мемориала в Тростенце – прим. ред.), чтобы сформировать общую культуру памяти», – сказал Штайнмайер.

Федеральный президент Германии убежден, что «стабильность и мир на этом континенте будут в долгосрочной перспективе только тогда, когда у нас будет мужество вместе открыто оценить прошлое». При этом, по его словам, такое же мужество нужно, «чтобы вместе смотреть в будущее».