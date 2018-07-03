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Штайнмайер отметил открытость отношений Германии и Беларуси
04.07.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Германии удовлетворен открытостью отношений с Беларусью, сообщает
По его словам, эта тема была затронута во время переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.
«Я только что разговаривал с президентом – господин Лукашенко был готов подумать о том, как нам использовать это событие (открытие мемориала в Тростенце – прим. ред.), чтобы сформировать общую культуру памяти», – сказал Штайнмайер.
Федеральный президент Германии убежден, что «стабильность и мир на этом континенте будут в долгосрочной перспективе только тогда, когда у нас будет мужество вместе открыто оценить прошлое». При этом, по его словам, такое же мужество нужно, «чтобы вместе смотреть в будущее».
«МИР 24» напоминает, что Штайнмайер прибыл в Беларусь 29 июня и принял участие
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По словам федерального президента Германии, еще два года назад такое нельзя было себе представить.
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