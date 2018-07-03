ЦТ в резервные дни планируют пройти 854 абитуриента

Централизованное тестирование в резервные дни планируют пройти 854 абитуриента, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк.

"Для прохождения централизованного тестирования по резервному графику зарегистрировались 854 абитуриента. Больше всего поступающих будут сдавать русский язык - 240, на математику записались 132 человека", - проинформировал Юрий Миксюк.

"Поступающие, которые были зарегистрированы для прохождения ЦТ в основные дни, но по уважительной причине не смогли явиться на экзамен, имеют возможность сдать испытание в резервные дни - 6, 8 и 10 июля. Причина пропуска тестирования в основной день этими абитуриентами подтверждена документально", - добавил директор РИКЗ.

Централизованное тестирование по основному графику закончилось в Беларуси 2 июля испытанием по всемирной истории (новейшее время). Прошедшим его сертификаты начнут выдавать с 10 июля. Экзаменующихся в резервные дни ожидает Белорусский государственный университет. Правила проведения те же, при себе необходимо иметь паспорт и ручку с черным стержнем.