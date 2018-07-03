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Марадона посетит 16 июля матч с участием брестского "Динамо"

04.07.2018 13:22 — Разное | Аргументы и факты  
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Марадона посетит 16 июля матч с участием брестского "Динамо"
Фото из открытых источников

Известный футболист Диего Марадона посетит матч чемпионата Беларуси 16 июля, в котором брестское "Динамо" примет солигорский "Шахтер".

Эту информацию подтвердили в пресс-службе динамовского клуба.

"Возможность приезда в Беларусь Диего Марадона подтвердил 3 июля. Сейчас программа его пребывания разрабатывается и о деталях будет сообщено дополнительно", - рассказала пресс-секретарь "Динамо-Брест" Ольга Хижинкова.

 

Maradona to Belarus on 16.07.2018 ️

Публикация от Tajeddine Seif (@tajeddineseif)

Как сообщалось, аргентинец Диего Марадона подписал трехлетний контракт с футбольным клубом "Динамо-Брест" и вступил в должность председателя правления клуба. Он будет заниматься вопросами стратегического развития команды, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию брестчан.

Источник: БЕЛТА.

 
Теги: Брест
 
 
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Эту информацию подтвердили в пресс-службе динамовского клуба.
 
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