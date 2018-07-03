Что-то зачастили новости про "колхозный" рынок, но что поделать - люди жалуются, и мы соответственно реагируем. Жалоба поступила от жителя Брестского района. Он утверждает, что ему в результате обмена валюты на белорусские рубли не выдали всей положенной суммы. Разница составляет 50 рублей. Жалоба отправлена на имя председателя ОАО «Белинвестбанк».

фото - иллюстрация

Знакомим вас с ней, там подробно описана суть вопроса.

03.07.2018 года, в 10:48:58 часов, в здании Брестского колхозного рынка, по ул. Карбышева 25, в КСА 25761, я решил поменять 100 долларов на белорусские рубли.

Вместо положенных мне к выдаче сто девяносто восемь белорусских рублей, кассир выдала только сто сорок восемь рублей, то есть не хватало 50 рублей. В ячейке передачи денег лежало, снизу-вверх, чек № 1159,45 от 03.07.2018 года — 5руб-10руб-20руб х4шт-50руб - сверху на всём этом в баночке было 2+1руб, то есть всего было сто сорок восемь рублей.

С ячейки — ящика, я правой рукой взял баночку с копейками и высыпал копейки в свою левую руку, потом правой рукой взял все деньги из ящика, в ящике ничего не осталось кроме чека(это без всяких сомнений утверждаю). Так как за мной стоял в очереди мужчина, я повернулся влево от кассы, держа деньги в руке просто раздвинул(не перебирая их) и увидел что денег точно не хватает, не хватает одной купюры 50 рублей, я сразу же повернулся к окошку к кассе и обратился к кассирше ( все это должно быть видно на камере видеонаблюдения).

Кассир ответила: сейчас я пересчитаю кассу, возможно и ошиблась, но пересчитавши кассу ответила мне: у меня все сходится, я вам не отдам 50 рублей, после чего вышла наружу проверить ячейку — ящик, вдруг там осталась та купюра в 50 рублей, поясняю: даже если бы и хотел там оставить те 50 рублей так это невозможно, ведь та другая лежала не на дне ячейки а сверху на других деньгах.

После случившегося кассир взяла мой номер телефона, якобы вдруг найдется, на что я ответил: буду писать на неё жалобу, для меня это очень большие деньги, и я не могу в такое поверить, как так нагло, при камере, можно творить такое.

Сейчас очень сожалею что не вызвал 102, не сообразил. Всё вышеперечисленное Вы увидите на камере видеонаблюдения. Прошу разобраться и вернуть мне недостающие 50 рублей.