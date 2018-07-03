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В Каменецком районе кладовщик предприятия украла свыше 3,5 тонны зерна
04.07.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело за присвоение либо растрату возбуждено в отношении кладовщика одного из предприятий Каменецкого района. Работая около года в указанной должности, она похитила с территории предприятия свыше 3,5 тонны зерна.
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Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
- Сотрудниками ГАИ Кобринского РОВД был остановлен автомобиль, в котором без соответствующих документов перевозили 3650 килограммов зерна ячменя и 590 килограммов размола зерна ячменя. Установлено, что сельхозпродукцию везли из Каменецкого района, и к ее краже причастен кладовщик. Покупатель – житель Кобринского района. Зерно и размол вернули хозяйству.
Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Уголовное дело за присвоение либо растрату возбуждено в отношении кладовщика одного из предприятий Каменецкого района. Работая около года в указанной должности,...
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