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В Каменецком районе кладовщик предприятия украла свыше 3,5 тонны зерна

04.07.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Уголовное дело за присвоение либо растрату возбуждено в отношении кладовщика одного из предприятий Каменецкого района. Работая около года в указанной должности, она похитила с территории предприятия свыше 3,5 тонны зерна. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56937.php

В Каменецком районе кладовщик предприятия украла свыше 3,5 тонны зерна

фото - иллюстрация

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

- Сотрудниками ГАИ Кобринского РОВД был остановлен автомобиль, в котором без соответствующих документов перевозили 3650 килограммов зерна ячменя и 590 килограммов размола зерна ячменя. Установлено, что сельхозпродукцию везли из Каменецкого района, и к ее краже причастен кладовщик. Покупатель – житель Кобринского района.  Зерно и размол вернули хозяйству.

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

 
 
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Уголовное дело за присвоение либо растрату возбуждено в отношении кладовщика одного из предприятий Каменецкого района. Работая около года в указанной должности,...
 
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