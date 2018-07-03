Житель Дрогичина отмечал с другом удачную сделку, а тот украл у него 1200 долларов

Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 48-летнего неработающего жителя Дрогичина. Его подозревают в краже денег.







Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал подробности:



- Инцидент произошел на выходных в Дрогичине. Неработающий местный житель ездил в Россию и продавал там выращенную сельхозпродукцию. После очередного визита, выручив неплохой доход, горе-предприниматель решил отметить удачную сделку с приятелем в гараже. В ходе застолья мужчина в присутствии товарища пересчитал деньги, 1200 долларов США, и оставил их в барсетке. Однако друг, воспользовавшись нетрезвым состоянием приятеля, вытащил оттуда деньги.



Чтобы замести следы, злоумышленник 100 долларов бросил возле гаража и столько же - чуть подальше. Тем самым он хотел показать, что потерпевший сам разбросал деньги. Но в историю вмешалась жена пострадавшего. Она не поверила в такую версию и обратилась в милицию. Следственно-оперативная группа установила, что кражу совершил приятель, 48-летний неработающий житель Дрогичина. Он признался, что с деньгами съездил в Брест и перевел их в российские рубли, которые спрятал в подвале. Похищенное изъято.

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до трех лет.