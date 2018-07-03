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Житель Дрогичина отмечал с другом удачную сделку, а тот украл у него 1200 долларов
04.07.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест
Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 48-летнего неработающего жителя Дрогичина. Его подозревают в краже денег.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал подробности:
Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, - лишение свободы на срок до трех лет.
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Уголовное дело по статье «кража» возбуждено в отношении 48-летнего неработающего жителя Дрогичина. Его подозревают в краже денег. Официальный представитель...
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