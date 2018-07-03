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В Брестской области снижается потребление алкоголя среди молодежи

04.07.2018 14:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области снижается потребление алкоголя среди молодежи, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной единому Дню профилактики алкоголизма, заместитель главного врача областного наркологического диспансера Игорь Чесноков, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56935.php

В Брестской области снижается потребление алкоголя среди молодежи

В области на 1 июня на учете состояли 2 132 несовершеннолетних потребителя алкоголя, что на 12% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

"Это несовершеннолетние без сформированной зависимости, которые были замечены в употреблении алкоголя. Я думаю, что здесь роль сыграла именно первичная профилактика - мероприятия, направленные на недопущение пробы алкоголя: конференции, лекции, семинары, которые мы проводим в различных учебных заведениях, организованных подростковых группах. Мы замечаем, что действительно меняются приоритеты, ценности у несовершеннолетних. Это хорошая тенденция, надеюсь, что она продолжится", - отметил заместитель главврача.

Проблемной группой, по мнению специалистов, остаются учащиеся учреждений профтехобразования. "С сентября в области начнет реализовываться проект "В защиту жизни". Это будет большая работа в каждом учреждении профтехобразования: не просто какие-то эпизодические мероприятия, а именно работа в каждой группе с привлечением всех заинтересованных служб, ведомств, общественных организаций, наших специалистов", - сообщила заведующая отделением областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Галина Стасевич.

Всего на 1 июня на учете в областном наркодиспансере с диагнозом "хронический алкоголизм" состояли 24 419 человек. Это на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. В профилактической группе наблюдения состояли 19 695 человек - на 4% больше, чем за январь-май предыдущего года. "Возможно, это даже хороший показатель. То есть, снижается количество больных алкоголизмом, мы больше работаем на профилактику, выявляем пациентов, склонных к формированию алкоголизма, чтобы провести в отношении них профилактические мероприятия по недопущению самой болезни", - пояснил Игорь Чесноков.

Одной из серьезных проблем специалисты называют случайное отравление алкоголем (этиловым спиртом). Однако и здесь наблюдается положительная динамика. В I квартале текущего года количество случайных отравлений алкоголем снизилось на 27% - до 54 случаев (в I квартале прошлого года - 74 случая).

 
 
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В Брестской области снижается потребление алкоголя среди молодежи, сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной единому Дню профилактики алкоголизма,...
 
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